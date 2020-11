Einbrecher entwenden Tresor

Otternhagen (os). Durch das Aufhebeln des küchenfenster gelangten Einbrecher am Mittwoch, 11. November, zwischen 16 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Langes Feld. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten diversen Schmuck und einen kleinen Tresor. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 entgegen.

Ausgabe-Nr. 1131 vom 14.11.2020