Mahnfeuer: Nutztierschutz vor dem Wolf ist weiter erforderlich

Kirsten und Matthias Homeyer entzünden ein Mahnfeuer vor ihrem Haus, um daran zu erinnern, dass die Weidetiere noch immer Schutz vor Wolfsangriffen benötigen. Foto: Brosch

Eilvese (sub). Mit Kerzen in den Fenstern und Feuerschalen vor den Häusern wollten sich Schäfer und andere Weidetierhalter am Dienstag in Erinnerung rufen. „Wir möchten nicht in Vergessenheit geraten und auf die Not der Weidetiere aufmerksam machen. Die Probleme mit Wolfsrissen haben sich verschärft,“ sagte Matthias Homeyer aus Eilvese.

Der Abend vor dem Sankt-Martins-Tag wurde dabei vom Förderverein der Deutschen Schafhaltung bewusst gewählt. „Der Sankt Martin ist der Schutzheilige aller Reisenden und, wenn man will, somit auch der Wanderschäfer. Er teilte seinen Mantel, um die Not eines anderen zu lindern“, erläuterte Homeyer. 2017 rief der Verein seine Mitglieder in den Schafzuchtverbänden erstmals auf, bundesweit Mahnfeuer zu entzünden.

Gemeinsam mit Ehefrau Kirsten saß der Schafhalter vor dem Haus und genoss die Wärme der Feuertonne. „Ich bin nicht generell gegen den Wolf. Es gab immer Wölfe und es ist gut, dass es die auch hier wieder bei uns gibt. Aber ich bin dafür, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird und auffällige Tiere ohne viel Bürokratie entnommen werden können,“ betonte Homeyer, der seit gut zehn Jahren Leineschafe zur Landschaftspflege hält. Andererseits hat der Schutz der Weidetiere durch hohe, stromführende Zäune, auch einen erheblichen Nachteil. „Die Landschaft wird mit Wolfszäunen zugepflastert. Das hat zur Folge, dass andere Wildtiere, wie Rehe und Wildschweine, sich nicht mehr frei bewegen können. Manche Flächen sind für Jäger dadurch nicht mehr zur Jagd geeignet“, weiß er zu berichten. „Doch daraus darf nicht gefolgert werden, dass wir unsere Tiere nur noch im Stall halten sollten. Schafe und andere Weidetiere schützen und pflegen die Landschaft. Sei es in der Heide oder auf dem Deich.“

In Niedersachsen leben zwischen 300 und 350 Wölfe in 35 Rudeln. In diesem Jahr gab es bis Ende August knapp 700 Wolfsrisse. Rund ein Dutzend der Tiere gelten als Problemwölfe, die zum Beispiel auch Schutzzäune überspringen und Rinder und Pferde töten. Der Landtag hat den Wolf zwischenzeitlich ins Jagdrecht aufgenommen, solange Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) aber nicht den günstigen Erhaltungszustand erklärt, ändert das nichts.

