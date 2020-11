Neue Rituale, neue Gesichter - was Corona in Kirche möglich macht

Viel Arbeit für die Tonne - ?kein Zurück zum alten Status

Superintendent Michael Hagen (li.) und Pfarrer Andreas Körner sprechen von Schwierigkeiten und Chancen durch Corona - am Ort der gemeinsamen Heiligabend-Gottesdienste. Auf Wunsch der NZ entstand das Foto ohne Maske.

Neustadt (os). Sechs ökumenische Gottesdienste wird es an Heiligabend auf dem Kirchplatz an Liebfrauen geben. 30 Minuten kurz und knackig. „Hoffentlich nicht zu knackig kalt“, sagt Superintenden Michael Hagen. Neben der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul sind auch die evangelisch-freikirchliche Gemeinde an der Nienburger Straße sowie die beiden evangelischen Kernstadt-Gemeinden Johannes und Liebfrauen beteiligt. Für Hagen und Körner steht fest: Ohne Corona wäre so etwas nicht schon 2020 möglich geworden.

Rückblick: „Der erste Lockdown hat uns alle kalt erwischt“, sagt Hagen. „Das war bisher einmalig in der Kirchengeschichte und wir haben auch viel Kritik einstecken müssen.“ Als im Frühjahr auch die Kirchen ihre Gottesdienste absagen mussten, hätten nicht wenige den Seelsorgern und ihren Mitstreitern vorgeworfen, sich wegzuducken und die Menschen allein zu lassen, berichtet der Superintendent. „Die Kritik kam auch kirchenintern.“ Seit es Lockerungen gab sei aber „viel geübt“ worden. Die eingeschränkten Besucherzahlen machten neue Angebote nötig. Zu neuen Zeiten, auf neuen Wegen, an neuen Orten. Plötzlich sind Andachten „to go“ erhältlich, Gottesdienste werden per Video verbreitet und sind damit rund um die Uhr abrufbar. Neue Kooperationen taten sich auf, in Neustadt etwa mit Meer Radio, das jeden Sonntag eine Stunde Kirche aus dem Äther liefert. Das Kirchenmagazin „angedacht“ soll nach Hagens Willen auch dann nicht aufgegeben werden, wenn Corona den teils eisernen Griff um das tägliche Leben wieder lockert.

„Die tägliche Arbeit ist nicht weniger geworden“, sagt Pfarrer Andreas Körner. „Man muss wieder kreativer sein.“ Aus Hagens Sicht wird durch die - sich immer wieder mal ändernden - Beschränkungen aber auch viel für die Tonne gearbeitet. Trotzdem sei jetzt vieles möglich, das sonst noch Monate oder Jahre gedauert hätte, sind sich beide Seelsorger einig. Für die Möglichkeit im zweiten, milderen Lockdown kirchliche Angebote weiterhin machen zu können sind beide dankbar. „Das ist eine hohe Verantwortung“, sagt Körner. „Wir appellieren an alle, dieser großen Verantwortung auch gerecht zu werden“, bekräftigt Michael Hagen.

„Weniger als die Hälfte“ Menschen kamen laut Körner bis Ende Oktober in die katholischen Gottesdienste, in den evangelischen Kirchen sieht es laut Hagen ähnlich aus. „Es wurden gerade wieder langsam mehr“, sagt er. Für ihn und Hagen gehört Singen zwar grundsätzlich dazu, auch hier fanden sich mit dem Einsatz von Sängerinnen oder Sängern aber neue Formate. „Manche unserer Gläubigen haben neue Rituale gefunden, bei denen mancher auch bleiben wird“, ist sich der Pfarrer sicher. „Und das ist auch in Ordnung so“, ergänzt Hagen.

Der Superintendent spürt eine „Lust auf Veränderung“ in sich - und bedauert sogar ein bisschen, dass in spätestens 18 Monaten der Ruhestand erreicht ist.

