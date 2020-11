Zeuge beobachtet wilde Reifenentsorgung am Wald

Polizei hofft auf weitere Hinweise

Schneeren (os). Bisher liegen nur Teile des Kennzeichens sowie eine Beschreibung des Fahrzeugs vor, beides hat bisher aber noch nicht zum Verursacher eines Umweltdeliktes geführt. Am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie aus einem weißen, geschlossenen Kastenwagen an einem Waldstück „Am Nordholz“ in der Gemarkung zwischen Ort und B 6 Reifen ausgeladen wurden. Der Transporter soll einen auffälligen „Kuhfänger“ an der Front gehabt haben, das Kennzeichen stammt aus dem Landkreis Nienburg und könnte ein „X“ enthalten. Eine Abfrage der ermittelnden Beamten hat bisher keinen konkreten Treffer gebracht.

Abgeladen wurden mehrere Reifen, die zu landwirtschaftlichen Anhängern oder Ähnlichem gehören dürften. Die Entsorgung der Reifen hat die Polizei bei „aha“ in Auftrag gegeben.

Die Ermittler hoffen noch auf weitere Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug. Diese werden unter Telefon 05032/9559-115 entgegen genommen.

