Fünf Kernstadt-Schulen nun teilweise im Homeschooling

Neustadt (tma). So schnell kann es gehen: Aufgrund von bestätigten Covid-19-Infektionen und begründeten Verdachtsfällen verschärfen fünf Schulen seit Dienstag ihre Maßnahmen. Fünf Schulen der Kernstadt schicken ihre Schüler mindestens teilweise in den Heimunterricht.

Hans-Böckler-Schule: Die Klasse 2 und auch der DRK-Hort wurden durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt. An der Grundschule greift also das „Szenario B“, womit die Klassen geteilt und abwechselnd präsent und im Homeschooling unterrichtet werden.

Grundschule Stockhausenstraße: Da vier Schüler der Schule ebenfalls den DRK-Hort besuchen, sind die Betroffenen ebenfalls im vorsorglichen Homeschooling und werden über iServ mit entsprechenden Aufgaben versorgt.

Leine-Schule: In der weiterführenden Schule gibt es einen - noch nicht bestätigten - begründeten Verdachtsfall sowie einen bestätigten Infektionsfall im 10. Jahrgang. Alle unmittelbaren K1-Kontakte sind informiert, die gesamte Kohorte des betroffenen Jahrgangs 10 (Haupt- und Realschulzweig) wurde vorläufig ins Homeschooling versetzt.

Kooperative Gesamtschule: Einzelne Schüler des 9. Jahrgangs der KGS sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Die betroffenen Klassen (9R1, 9H1, 9H2) befinden sich bereits im Homeschooling. Seit Dienstagmorgen wurde die gesamte Kohorte des 9. Jahrgangs ins vorsorgliche Distanzlernen versetzt. Die Unterrichtsversorgung erfolgt über die bekannte Software iServ.

Michael-Ende-Schule: Auch in der dritten Grundschule gibt es einen bestätigten Infektionsfall im 2. Jahrgang. Seit Montag befindet sich der komplette Jahrgang im Homeschooling.

Gymnasium: Seit vergangener Woche ist eine zehnte Klasse im Homeschooling, dazu kommt nun eine weitere Kohorte aus dem Jahrgang, wie die Schule bestätigt.

Die niedersächsische Landesschulbehörde hat verfügt, dass Schulleitungen eigenständig erste Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens anordnen dürfen - auch ohne Anordnungen des Gesundheitsamtes.Der Runderlass sieht vor, dass sobald es einen begründeten Verdachtsfall oder bestätigten Infektionsfall gibt, einige Maßnahmen eingeleitet werden sollen.Die Schulleitungen können ab sofort die betroffenen Klassen, Jahrgänge oder Kohorten ins Homeschooling schicken. Die betroffenen Schüler sowie Lehrer setzen den Unterricht dann digital fort. Die Eltern werden entsprechend informiert.

Parallel dazu wird das zuständige Gesundheitsamt über die Eilmaßnahme informiert, diese bleibt so lange in Kraft, bis das Amt anders verfügt oder sich ein Verdachtsfall nicht erhärten sollte. Das „Szenario B“ - die Teilung aller Klassen in der gesamten Schule mit abwechselnden Präsenzunterricht und Homeschooling - darf nach wie vor durch das Gesundheitsamt angeordnet werden. Wichtig: Das Distanzlernen ist keine Quarantäne. Letztere darf ebenfalls nur durch des Gesundheitsamt angeordnet werden.

Ausgabe-Nr. 1131 vom 14.11.2020