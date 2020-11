Betrunkener liegt im Gartenteich und greift dann Polizisten an

Grundstückseigentümer verunsichert - Umstände noch unklar

Neustadt (os). Hilferufe hatten in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr Anwohner der Hannoverschen Straße auf den Plan gerufen. Die alarmierte Polizei fand auf einem benachbarten Grundstück einen offensichtlich stark alkoholisierten und laut Polizeibericht wohl auch unter Drogeneinfluss stehenden Mann in einem Gartenteich liegend vor. Der 28-Jährige hatte eine stark blutende Kopfplatzwunde, aber keinerlei Verbindung zu den Eigentümern des Grundstücks.

Die Beamten riefen einen Rettungswagen, als dessen Besatzung den Verletzten einladen wollte, wurde er aggressiv. Er schubste die zwischenzeitlich vier anwesenden Polizeibeamten und trat nach ihnen. Verletzt wurden die Ordnungshüter dabei aber nicht. Unter Zwang konnte der 28-Jährige ins Klinikum gebracht werden. Gegen ihn wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs ermittelt. In seiner noch ausstehenden Vernehmung soll auch geklärt werden, wie der Mann auf das Grundstück gekommen war und woher die Platzwunde stammt.

Die Besitzer des Areals hatten am Samstagvormittag Besuch von der Polizei erhalten. „Wir haben in der Nacht nur undeutlich Geschrei gehört und nicht gedacht, dass das bei uns gewesen sein könnte“, sagt die Bewohnerin. Weil die Beamten ihr und ihrem Mann aber auch keine Erklärung für die nächtlichen Vorkommnisse liefern konnten, blieben sie zunächst verunsichert zurück. „Wir haben uns vor allem gefragt, ob da jemand bei uns einbrechen wollte.“ Der Garten ist dicht umzäunt und bewachsen, wie der Verletzte in ihren Garten kam ist beiden unklar.

Dass der Mann in ihrem Teich gelegen hatte, erfuhren sie erst am Montag. Bei der Begutachtung des eigenen Gartens fand das Ehepaar am Samstagvormittag ein Smartphone, das die Polizei nach entsprechendem Hinweis abholte. Es handelt sich nach Worten eines Polizeisprechers um das Handy des 28-Jährigen. Die aufgebrochene Gartenpforte geht dagegen auf die Polizei zurück. Die Beamten hatten das Vorhängeschloss geknackt und so dem Rettungsdienst Zutritt verschafft.

