Arbeiten am Bahnhof dauern eine Woche länger

Poggenhagen (os). Die Bauarbeiten am Bahnübergang des S-Bahn-Haltepunktes werden nicht zum 14. November benendet sein, sondern eine Woche länger dauern. Nach Informationen aus der Stadtverwaltung ist die Verlegung der Wasserleitung zum Fliegerhorst zwar im Zeitplan, Probleme gibt es dagegen bei der Asphaltierung des betroffenen Straßenabschnittes.

Weitere Verkehrsbehinderungen drohen zudem in unmittelbarer Nähe. Ab dem 16. November beginnen nach bisheriger Planung die Bauarbeiten am Radweg entlang der Kreisstraße 333 von kurz nach der Abzweigung Bordenau und Lindenallee. Der Verkehr wird dort durch eine Ampel einspurig am Baufeld vorbei geführt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1130 vom 07.11.2020