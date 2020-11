Blindgänger-Granate mit "mächtig Wums" gesprengt

Pilzsammler finden Flak-Munition

Diese Granate wurde in Bordenau von Experten kontrolliert gesperrt. Foto: Polizei vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau (os). "Das hat schon mächtig geknallt", sagte Einsatzdienstleiter Alexander Benne von der Neustädter Polizei nach der Sprengung einer Flak-Granate am heutigen Freitagmittag am Horster Weg.

Am Vormittag hatte ein Pilzsammler das betagte Munitionsrelikt gefunden und die Behörden informiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm die 8,8 Zentimer-Flugabwehrgranate aus dem zweiten Weltkrieg in Augenschein und entschied sich für die von Beginn an favorisierte Sprengung vor Ort.

Deshalb wurde das Waldstück in Verlängerung des Horster Weges abgesperrt. "Die Splitter können bis zu 300 Meter weit fliegen", bestätigte Benne im Gespräch mit der Neustädter Zeitung. Feuerwehrleute aus Bordenau und Neustadt standen für den Fall nötiger Nachlöscharbeiten bereit, mussten aber nicht mehr eingreifen. Um 13.20 Uhr zündeten die Munitions-Experten die Granate. "Die Fachleute haben bestätigt, dass die Flak-Granate noch richtig funktionsfähig war und damit auch eine echte Gefahr darstellte", so Benne.

"Es kam zu keinen besonderen Vorkommissen, sodass alle eingesetzten Kräften zeitnah wieder

abru?cken konnten", so sein Fazit.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1130 vom 07.11.2020