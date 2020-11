50 Jahre DRK-Kita - ohne Jubiläumsfeier

Katja Voigt (links) mit Sohn Hanno (5), Irmtraut Dierking (ehemalige Betreuerin) und Leiterin Christine Meier-Meis (rechts), erzählen vom 50-jährigen Bestehen der DRK-Kita Esperke. 15. September 1970: Die ersten Kinder des DRK-Kita Esperke.

Esperke (sub). Eigentlich war im Oktober eine große Feier in der DRK-Kinder-Tagesstätte geplant. Wie so viele Veranstaltungen, wurde sie auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen berichteten die Leiterin Christine Meier-Meis, Ursula Wolfes als erste Leiterin, die ehemalige Betreuerin Irmtraut Dierking sowie Katja Voigt, die als Kind die Kita besuchte, von der bunten Geschichte des Kindergartens in Esperke.

Es begann mit einem Spielkreis an drei Nachmittagen. Von 14 bis 17 Uhr wurde der Klassenraum der Grundschule zum Kinderhort. Ursula Wolfes, Ehefrau des Grundschulleiters Wolfgang Wolfes, betreute zusammen mit Gudrun Meyer zu Hartlage eine Gruppe von 27 Kindern. „Allein die Anzahl der Kinder zeigte, wie hoch der Bedarf an Kinderbetreuung im Nordkreis war. Der nächste Kindergarten war in Mariensee. Die Eltern fuhren in Fahrgemeinschaften hin und zurück“, berichtete Wolfes.

Auf Initiative des Ehepaars Wolfes und engagierter Eltern konnte der Spielkreis am 15. September 1970 im Schulhaus starten. Wochenlang dauerte die Suche nach einem Träger. „Der Gemeinderat war nicht interessiert, doch die DRK-Ortsgruppe wollte gerne als Träger fungieren“, erzählte sie weiter. Seit Oktober 1970 trägt der Spielkreis den offiziellen Namen „DRK Kinder-Tagesstätte Esperke“. Als der Schulbetrieb 1977 eingestellt wurde, konnte das Angebot der Betreuung in den Vormittag verlegt werden.

Bis heute engagieren sich die Esperker für ihren Kindergarten. In den 80er-Jahren besuchte Katja Voigt mit ihrem älterer Bruder Stefan den Kindergarten. „Unsere Mutter hat, wie so viele andere, stundenweise die Betreuerinnen unterstützt“, erinnert sie sich. Nun ist sie selbst Mutter von zwei Söhnen, die diese Kita besuchen - und ist ebenfalls sehr engagiert. „Während mein ältester Sohn Michael den Kindergarten besuchte, war ich für ein viertel Jahr zweimal in der Woche als U3-Kraft tätig“, erzählte Voigt. Inzwischen ist eine Unterstützung durch die Elternschaft nicht mehr möglich, da nur noch ausgebildete Erzieherinnen für die Betreuung erlaubt sind. Stattdessen fließt das elterliche Engagement in den 2018 gegründeten Förderverein. Aber auch Vereine im Ort unterstützen die Kita, wo sie nur können. „Ob Erntefest, Laternenfest, Weihnachtsmarkt, Brandschutzübung durch die Ortswehr. Wir erhielten schon damals viel Unterstützung durch das Dorf“, betonte Dierking, die bis 1976 als Betreuerin tätig war. „Vergangenes Jahr hatten wir zu Ostern sogar Besuch von einem Lamm der Familie Boel. Die Kinder waren begeistert“, schwärmte Meier-Meis über das Engagement der Dorfbewohner.

Nicht nur weibliche Betreuung fand in der Kita statt. Für fünf Jahre leitete Peter Lönneke von 2008 an die DRK-KiTa. „Er war großartig mit den Kindern. Hat viel mit ihnen musiziert und Fußball gespielt“, wusste Voigt aus erster Hand zu berichten. „Von den Kindern geliebt wurde auch Finn Müller. Er hat damals ein tolles Sportprogramm auf die Beine gestellt“, erzählte Meier-Meis begeistert. Müller hat zwischen 2017 und 2018 sein Freiwilliges-Soziales-Jahr (FSJ) im Esperker Kindergarten absolviert - in Kooperation mit dem TSV Neustadt. „Er war zweimal in der Woche hier und studiert jetzt Grundschulpädagogik“, berichtete sie. Auch aktuell besucht ein Mann einmal in der Woche die Kita. Jan Hasenbank von der Musikschule Neustadt unterrichtet zehn Kinder in musikalischer Früherziehung. „Durch das Singen und Musizieren werden Sprache und Integration vor allem der Kinder gefördert, deren Muttersprache nicht Deutsch ist“, betonte Meier-Meis.

Die Corona-Krise kann der Leiterin die Freude auf ein großes Jubiläumsfest nicht vermiesen. „Dann feiern wir halt nächstes Jahr oder das 52-jährige Jubiläum“, sagte sie bestimmt und freute sich über die Spende die Irmtraut Dierking ihr überreichte. „Die 50 Euro gehen direkt an den Kita Förderverein“, betonte sie zum Abschluss.

