Kultur im Schloss: Drei Konzerte im Dezember

Neustadt (r/tma). Die November-Konzerte im Schloss müssen aufgrund der Corona-Verordnung des Landes entfallen, doch die Veranstalter wollen die Planungen für den Dezember beibehalten. Mögliche Änderungen ergeben sich im Hinblick auf die kommenden Beschlüsse.

Das Winterprogramm eröffnet Philipp Scheucher am Sonntag, 6. Dezember, um 15 Uhr. Der österreichische Pianist kennt sich in internationalen Konzertsälen aus und plant hier ganz klassisch Werke von Beethoven zu spielen.Etwas humoristicher wird es am darauffolgenden Sonntag, 13. Dezember, um 15 Uhr mit dem Auftritt von Michael Seubert. Der Gitarrist und Komponist liest und vertont Christian Morgensterns Galgenlieder: „Der Rabe Ralf”, „Das Knie” oder „Der Lattenzaun”. Dabei karikiert Seubert die Gedichte und denkt die Texte in eigenen Tönen weiter.

Das letzte Konzert des Jahres führt das Quartett „Der Weise Panda“ am 17. Dezember um 20 Uhr durch. Die Musiker um Sängerin Maika Küster spezialisieren sich auf Vocal-Jazz. Der Gattung wollen sie mit Musik, die „fordert und berührt“, eine ganz eigenwillige Dynamik geben. Ganz ohne große Show und Effekte.

Eintrittskarten für die Veranstaltungsreihe sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.reservix.de erhältlich. Das Team im Schloss ist unter Telefon 0511/616-25200 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de erreichbar.

