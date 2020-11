Volksbund für Kranzniederlegungen aber gegen Gedenkfeiern

Bei stehenden Teilnehmern ist ein Hygienekonzept nötig

Gedenkfeiern wie in der Liebfrauenkirche wird es maximal in stark reduzierter Form geben. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (os). „Die Lage zum Volkstrauertag und zu den Sammlungen ist in diesem Jahr für den Volksbund so schwierig wie wahrscheinlich noch nie zuvor in der Geschichte des Verbandes“, schreibt der Bezirksgeschäftsführer Henrik Berthold an seine Pendants auf Kreisebene beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Bisher seien seit März etliche unserer Veranstaltungen abgesagt oder verschoben und dann entweder erneut verschoben oder ganz abgesagt worden. „Viel Arbeit und viel Geduld, aber auch eine gehörige Portion Frust“, bedeute das für alle Mitarbeiter.

Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie empfiehlt der Landesverband für den Volkstrauertag Gedenkfeiern maximal im Rahmen der Verordnung, also mit zehn Personen aus zwei Haushalten und entsprechendem Abstand. „Von angemeldeten Versammlungen oder Veranstaltungen sollte nach Möglichkeit Abstand genommen werden“, heißt es in der E-Mail, „auch wenn dies in Einklang mit der Verordnung steht“. Ein Großteil der Teilnehmer gehöre zur Risikogruppe. Um in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen und die Kontinuität der

jährlichen Kranzniederlegung zu wahren, sollten, wie bisher, Kränze zum Volkstrauertag niedergelegt werden.

Die Haus- und Straßensammlung sollte zur Kontaktreduzierung und vor allem in Risiko-Gebieten abgesagt werden. Für das Neustädter Land hat Kreisgeschäftsführer Hubert Paschke aus Mardorf das bereits erledigt. Sammlungen können in das kommende Frühjahr verschoben werden, abhängig von der jeweiligen Lage. Eine mögliche Gefährdung der Sammler und der Bürger sei möglichst auszuschließen.

Die Stadtverwaltung teilt dazu nach Rücksprache mit der Region mit, dass bei Gedenkveranstaltungen mit sitzenden Teilnehmern maximal 50 Menschen anwesend sein dürfen. Wird überwiegend gestanden, muss ein Hygienekonzept eingereicht und vom Gesundheitsamt genehmigt werden.

