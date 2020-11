Fieber-Ambulanz im Container soll Praxen sicher machen

Abstriche für Test nach Überweisung vom eigenen Hausarzt möglich

So ähnlich sieht es mittlerweile täglich aus: Joline Braun (li.) und Iris Ratay (2.v.re.) nehmen in der Fieber-Ambulanz von Dr. Henrik Schmitz Abstrich ab - hier für das Foto von Kollegin Christel Homann. Der Arzt ist sonst natürlich nicht ungeschützt dabei.

Hagen (os). Eine klare Trennung von Patienten mit Infektionskrankheiten und anderen Beschwerden gibt es seit Ende Oktober in der Praxis von Dr. Henrik Schmitz. Der Allgemeinmediziner hat dafür auf eigenen Kosten einen Container angeschafft, in dem seine Mitarbeiterinnen täglich eine Fieber-Praxis abhalten. „Normale Patienten sollen weiterhin in die Praxis kommen können, ohne Angst vor Ansteckung zu haben“, sagt der Arzt.

Bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr wurden damit Erfahrungen gesammelt, auf die Schmitz gern verzichtet hätte. „Da wurden Krankheiten verschleppt, bis hin zum Karzinom“, erklärt der Mediziner. Bei vielen Krankheitsbildern - nicht nur bei Krebs - komme es auf schnelle Diagnose und Therapie an. „Alle Patienten behandeln zu können ist meine ureigenste Aufgabe“, sagt Schmitz. Das gelte natürlich auch für Menschen mit Infekten.

Bei der Überlegung, wie sich ein sicherer Praxisalltag umsetzen ließe, kam seine Frau auf die Container-Idee. „Ohne räumliche Trennung geht es nicht“, war beiden schnell klar. Mit Strom und Heizung versehen ist dieser seit dem 26. Oktober jeden Tag benutzt worden. „So ein bis zwei Stunden sind das schon täglich“, sagt die Medizinische Fachangestellte Iris Rathay, die mit ihrer Kollegin Joline Braun, ebenfalls MFA, für die Fieberambulanz zuständig ist. „Vermummt“ im Schutzanzug mit Kapuze, Brille und Handschuhen nehmen sie bei Menschen mit Infektionssymptomen die Personalien auf und führen Abstriche für PCR-Tests durch. „Wenn nötig, komme ich dann jeweils dazu“, sagt Schmitz. Wichtig ist aber: Der Container ist kein Testzentrum, zu dem jeder einfach kommen kann. Auch die eigenen Patienten müssen sich telefonisch unter 05034/777 anmelden. Um Praxen zu entlasten, in denen die Trennung schwierig ist, können auch andere Ärzte ihre Patienten nach Hagen schicken - per Überweisung.

Mit dem neuen Angebot ist die Praxis Schmitz eine von fünf „Infektionspraxen“, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) für das Neustädter Land geführt werden. Die weiteren Praxen nennt die KVN nicht, wie ein Sprecher sagt. Auch dort gilt nämlich: Nur mit Überweisung vom eigenen Hausarzt wird getestet. Abstriche für die Corona-Tests sind mittlerweile aus Kapazitätsgründen auf Menschen mit Symptomen beschränkt. Die Ergebnisse kommen aber meistens am nächsten Tag. „Dann sind wir oft diejenigen, die den Betroffenen informieren“, sagt der Hausarzt. Zwar melden die Labore positive Fälle auch an das Gesundheitsamt, trotzdem erfahren das Ergebnis die Patienten oft erst aus der Praxis. Von dort gibt es dann auch die Hinweise zu Quarantäne und weiteren Maßnahmen.

Mit seinem Angebot der Fieber-Ambulanz auf dem Parkplatz hofft Schmitz seinem eigenen großen Patientenstamm ein Stück Sicherheit zu geben, bei anderen Beschwerden nicht aus Angst vor Ansteckung den Weg zum Hausarzt zu meiden. Für alle da sein zu können, darauf will der Allgemeinmediziner auf keinen Fall verzichten.

„Corona und eine Grippe sind aber erstmal nicht zu unterscheiden“, so Schmitz.

„Wir managen den größten Teil“

Die Belastungen der Kliniken durch Corona stehen für Schmitz außer Frage. „95 Prozent der Fälle laufen aber durch Hausarztpraxen, das wird in der öffentlichen Diskussion leicht vergessen“, hält er fest.

„Es ist nicht nur eine Grippe“

Erste positive Fälle und deren Verlauf zeigen für Dr. Henrik Schmitz ganz klar: „Corona ist nicht nur eine Grippe.“ Patienten, die nach Covid-19-Infektionen auch Symptome hatten, zeigen teils langfristige Folgen.

Großes Lob für das Praxis-Team

Auf seine Mitarbeiterinnen lässt der Hagener Allgemeinmediziner nichts kommen. „Das ist schon toll, was die hier zusätzlich leisten, die geben alles.“ Dafür werde es zu Weihnachten auch eine Sondervergütung geben.

