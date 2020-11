Corona-Fälle an BBS, Gymnasium und KGS-Mensa - Land ermöglicht „Szenario B“

Ab Montag sollen die Schüler von Catering-Diensten bekocht werden

Neustadt (tma). Mit den steigenden Zahlen mussten Schüler seit Montag auch Masken während des Unterrichts tragen, auch gibt es klare Regelungen für den Wechsel in „geteilte Klassen“, also das Szenario B des Kultusministeriums. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 100 in Kombination mit einer Infektionsschutzmaßnahme an einer Schule soll eben diese Schule zu „geteilten Klassen“, in der Regel für 14 Tage, übergehen.

Davon mussten die Berufsbildenden Schulen (BBS) gleich teilweise Gebrauch machen - sie berichten von zwei bestätigte Infektionsfälle in Berufsschulklassen aus den Bereichen Mechatronik und Industriemechanik. Die Schüler der Klassen sowie die unterrichtenden Lehrkräfte befinden sich im Homeoffice - voraussichtlich bis Montag, 16. November.

Somit ist das Kohortenprinzip aufgehoben und es muss auch im Unterricht zwischen allen Anwesenden ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Der Präsenzunterricht in der Schule wird somit in kleineren Lerngruppen - maximal 16 Personen - durchgeführt. Ein Großteil der Klassen wird somit im Wechsel von Präsenzunterricht und verpflichtendem „Lernen zu Hause“ unterrichtet.

Auch das Gymnasium muss voraussichtlich die Maßnahmen verschärfen. Am Freitagsvormittag wurde eine Klasse vorzeitig aus dem Unterricht entlassen - Grund ist auch hier wohl mindestens ein klarer Verdachtsfall. Die Schüler wurden gebeten, sich in Quarantäne zu begeben. Zum Redaktionsschluss waren noch keine genaueren Informationen bekannt, die Schule sei noch „mit organisatorischen Maßnahmen beschäftigt“ und müsse sich erst beim Gesundheitsamt rückversichern. Die Sicherheit der Schüler stehe in dem Moment im Vordergrund.

Indirekt von einem anderen Infektionsfall betroffen sind außerdem Schüler und Lehrer von KGS, Leine-Schule und Michael-Ende-Schule. Das Küchenpersonal der Mensa in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) musste am Donnerstag wegen eines bestätigten Covid-Falles in Quarantäne.

Die drei betroffenen Schulen mussten vor dem Wochenende den Betrieb alternativ regeln, an der Michael-Ende-Schule wurde sogar spontan eine alternative Verpflegung organisiert. Ab nächster Woche hat die Verwaltung alternative Lösungen organisiert, wie Stadtsprecherin Nadine Schley berichtet. Für Leine-Schule und Michael-Ende-Schule kocht kurzfristig Knoll Fresh Food, für die KGS springt Plinke Catering ein. Die Regelung werde solange aufrecht erhalten, wie die Quarantäne anhalte.

In einer Pressemitteilung schreibt Schley außerdem „Schulleitungen und Elternschaft wurden bereits informiert.“ Doch viele Eltern zeigten sich nach der Online-Berichterstattung der Neustädter Zeitung über diesen Satz irritiert, Informationen seien entweder nicht bekannt, oder ganz ohne Erwähnung des Infektionsfalls ausgekommen.

„Wir hatten am Donnerstag keine Möglichkeit mehr, es schrfitlich mitzuteilen, haben das aber über die Homepage gemacht“, erklärt Schulleiter Burkhard Jonck. Dort ist der Infektionsfall noch nicht erwähnt. Die Verantwortung für die Kommunikation sieht er - bei der Mensa als städtische Küche - bei der Verwaltung. Umfassendere Elternbriefe sollten aber noch Freitag folgen, so Jonck.

