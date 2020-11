Kinder jetzt für neues Kita-Jahr anmelden

Bewerbungen bis 30. November in Einrichtungen abgeben

Neustadt (r/os). Wer für das kommende Kita-Jahr ab August 2021 einen Betreuungsplatz für den eigenen Nachwuchs sucht, muss in diesem Monat die Anmeldung dafür abgeben. Vom 1. bis 30. November läuft der Bewerbungszeitraum, die Abgabe erfolgt direkt in den Einrichtungen. Nur in einer Kita wird eine Anmeldung abgegeben, darauf können je ein Zweit- und ein Drittwunsch angegeben werden. Anmeldeformulare für Krippe, Kindergarten oder Hort sind auf der städtischen Internetseite unter www.neustadt-a-rbge.de/kinderbetreuung verfügbar.

Wer noch auf der Suche nach der richtigen Einrichtung ist, kann sich die aktuelle, dritte Auflage der städtischen Kita-Broschüre ebenfalls online ansehen oder herunterladen.

Nach Ablauf der Anmeldefrist sichten die Aufnahmegremien der einzelnen Betreuungseinrichtungen die Anmeldungen und entscheiden über die Aufnahmen. Die Entscheidung fällt anhand verschiedener Kriterien, die in den jeweiligen Konzeptionen der Einrichtungen genauer erläutert sind. In der Regel werden Punkte vergeben, bei gleicher Punktzahl wird gelost. Es werden alle Anmeldungen erst nach Ablauf des Anmeldezeitraums gesichtet und geprüft. „Die Entscheidung über Aufnahme Absage treffen allein die Einrichtungen“, schreibt Stadtsprecherin Kathrin Kühling in einer Pressemitteilung.

Die Eltern erhalten die Entscheidung Mitte Februar 2021 schriftlich durch die jeweilige Einrichtung. Wer im Rahmen dieses Verfahrens keinen Betreuungsplatz erhält, kann sich mit den Mitarbeiterinnen im Familien-Service-Büro in Verbindung setzen. Dort wird die Warteliste für die Betreuungsplätze einrichtungsübergreifend verwaltet.

Ausgabe-Nr. 1130 vom 07.11.2020