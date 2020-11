Covid-Fall in KGS-Mensa

Neustadt (tma). Das Küchenpersonal der Mensa in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) musste am Donnerstag in Quarantäne. Wegen einer bestätigten Infektion mit Covid 19 ist das gesamte Team betroffen.

Betroffen sind auch Schüler und Lehrer von Leine-Schule und Michael-Ende-Schule, die ebenfalls aus der Küche versorgt wurden. Schulleitungen und Elternschaft wurden bereits informiert. Die Michael-Ende-Schule hat für die Tage vor dem Wochenende spontan eine alternative Verpflegung organisiert.

„Wann die Essenversorgung wieder aufgenommen werden kann, ist bislang unklar“, schreibt Stadtsprecherin Nadine Schley. „Die Verwaltung arbeitet an einer Alternativlösung für alle drei betroffenen Schulen und wird Anfang kommender Woche erneut informieren.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1130 vom 07.11.2020