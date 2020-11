Polizei und Stadt stellen 14 Verstöße um Masken fest

Annette Plein (hinten, v.li.) von der Stadt Neustadt sowie die Polizeibeamten Alexander Benne und Pamela Hoffmann kontrollierten auf der Marktstraße die Einhaltung der Maskenpflicht. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/tma). Das Ordnungsamt der Stadt und die Polizei haben am Dienstagnachmittag die Ankündigung gemeinsamer Kontrollen in der Fußgängerzone wahr gemacht.

Schwerpunkt war die Überprüfung der dort geltenden Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung. Neben „diversen aufklärenden Gesprächen und Gefährderansprachen“ leiteten die Beamten insgesamt 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Diese Verfahren werden nun an die Region Hannover als Verfolgungsbehörde weitergeleitet. Die Betroffenen waren zwischen 18 und 70 Jahren alt und zeigten sich „von einsichtig bis diskussionsfreudig“, auf sie kommt jetzt ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zu. Die überwiegende Mehrheit der Passanten habe die Kontrollen aber begrüßt, teilt die Polizei mit. Weitere gemeinsame Kontrollaktionen sind bereits in den nächsten Tagen geplant.

