Halloween am Gartenzaun

Neustädter reagieren kreativ und sicher

Am Zaun von Famila Stephan gab es kleine Tüten mit Süßigkeiten für ein kontaktloses Halloween-Vergnügen. Foto: (r).

Otternhagen/Neustadt (os). Halloween kontaktlos? Wer am Samstag auf der Jagd nach Süßigkeiten war, musste vielerorts nicht erst an Haustüren klingeln und Saures androhen, falls es nichts Süßes gab. „Ich hatte über einen Radiosender den Vorschlag gehört, dass man für Halloween kleine Tüten packen könnte damit die Kinder nicht klingeln müssen“, berichtet Janina Stephan. Darüber hatte sie dann mit Nachbarn gesprochen, die auch Kinder haben. Unter denen fanden sich schnell welche, die mitmachen wollten. „Da unsere Kinder erst fast zwei Jahre und fast vier Jahre sind, ist unser Laufradius noch nicht so groß“, sagt Stephan. „Um den Wirkungskreis auch für andere Kinder etwas zu vergrößern habe ich es noch in meinen WhatsApp-Status gestellt.“ Von einer Freundin kam die Frage, ob sie es nicht auch in der Facebook-Gruppe „Meine Heimat Otternhagen“ posten möchte. Das brachte dann weitere Mitstreiter, die etwas vor die Tür stellen wollten.

Der Erfolg gibt der Aktion auf jeden Fall Recht. „Wir haben 20 Tüten an den Zaun gehängt und es wurden alle abgenommen“, berichtet die Otternhagenerin.

So wie in ihrem Heimatort hatten auch in anderen Dörfern und der Kernstadt Bewohner Süßes zum Mitnehmen an Zäune gehängt oder vor Türen und Fenstern bereitgestellt.

