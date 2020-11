Besuche im Klinikum werden wieder eingeschränkt

Nur noch eine feste Bezugsperson pro Patient

Nur noch eine Person je Patient darf ab sofort zu Besuchen ins Krankenhaus kommen.

Neustadt (r/os). Wie in allen Kliniken in der Region Hannover werden seit Montag, 2. November, auch im Krankenhaus an der Lindenstraße die Besuchsregelungen an die aktuelle Risikoeinschätzung angepasst.

Jeder Patient kann für die Dauer des Klinikaufenthalts eine Bezugsperson benennen. Diese Person darf dann einmal täglich einen Besuch machen.

„Die neuen Regelungen berücksichtigen die aktuellen Erkenntnisse, Vorgaben und Gesetze in einem angemessenen Maß für die Sicherstellung des Krankenhausbetriebs und seine besonderen Schutznotwendigkeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikum Region Hannover (KRH). Die trägerübergreifend einheitlichen Regelungen böten für Patienten und ihre Angehörigen gut nachvollziehbare Rahmenbedingungen, heißt es weiter. Die gemeinsam entwickelten Regelungen gelten für alle KRH-Standorte, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), die Diakovere-Krankenhäuser, das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Sophienklinik und die Paracelsus-Klinik.

Einzelheiten zu den jeweiligen konkreten Umsetzungen der Regelung und mögliche Ergänzungsregelungen können auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtung eingesehen werden.

„Bereits im Frühjahr, als das erste Mal eine vergleichbare Besuchseinschränkung in Kraft trat, haben die Meisten mit großer Umsicht reagiert. Die Betroffenen sollten sich hier speziell auf den jeweiligen Internetseiten der Häuser informieren“, wird in der Mitteilung geraten.

