Schmutzwasserkanal an der Lindenstraße wird erneuert

Je nach Abschnitt gibt es Verkehrsbehinderungen

Neustadt (r/tma). Der Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) lässt in den kommenden Wochen den Schmutzwasserkanal entlang der Lindenstraße erneuern. Die Arbeiten am gut einen Kilometer langen Wasserlauf zwischen Herzog-Erich-Allee und Klinikum sollen in dieser Woche beginnen und bis Ende Dezember andauern. Dabei ist je nach Abschnitt mit Behinderungen zurechnen.

Im sogenannten Inliner-Verfahren wird ein Schlauch aus glasfaserverstärktem Kunststoff in den vorhandenen Kanal eingelegt. Der mit Harz getränkte Glasfaserschlauch wird oberirdisch in den jeweiligen Schacht eingeführt, aufgeblasen und mit UV-Licht ausgehärtet. Auf diese Weise kann der bestehende Kanal erneuert werden, ohne die Straße aufzureißen.

Die größten Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben die Arbeiten gleich zu Beginn der Maßnahme. „Weil sich der Kanalschacht auf Höhe der Musikschule mitten in der dort dreispurigen Straße befindet, muss die Fahrspur in Richtung Süden (Feuerwehr/Klinikum) ab dem morgigen Dienstagabend, 3. November, für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt werden“, berichtet der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. „Während dieser Zeit wird die Lindenstraße auf dieser Höhe zum Nadelöhr. Es ist besondere Vorsicht geboten.“

Der aus Richtung des Feuerwehrhauses kommende Verkehr darf dann ausschließlich die rechte Fahrspur nutzen. Aus Richtung der Herzog-Erich-Allee geht es über die mittlere Fahrspur.

Eine Besonderheit ist für die Maßnahme am Kanalschacht im bereich der Kreuzung Bunsenstraße/Röntgenstraße angedacht. Dort wurde vereinbart, nachts zu arbeiten, weil sonst die aus der Bunsenstraße in die Lindenstraße abbiegenden Busse das Baufeld nicht passieren könnten. Die Arbeiten sollen dort am Morgen des jeweils kommenden Tages beendet sein.

