FDP will Winterfahrverbot erst später

Dringlichkeitsantrag auf Regionsebene

Mardorf/Wunstorf (os). Für den 1. November sind Temperaturen von 20 Grad angesagt, aber offiziell wäre dann bereits Schluss auf dem Steinhuder Meer. Die FDP-Fraktion in der Regionsversammlung will mit einem Dringlichkeitsantrag erreichen, dass Wassersportler vier Wochen länger das Steinhuder Meer befahren können. Schon der am Mittwoch tagende Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz hatte den Antrag auf der Agenda. Wie Neustadts FDP-Ratsherr Thomas Iseke am Donnerstag berichtete, stimmte die CDU zu, die Sozialdemokraten hatten noch Beratungsbedarf. „Ich erwarte aber, dass die SPD im Regionsausschuss und am 10. November in der Regionsversammlung zustimmt“, sagt der Neustädter, selbst aktiver Kiter. Weil erst bis zum 15. November alle Boote vom Meer geräumt sein müssen, käme die Entscheidung für viele noch rechtzeitig, ist Iseke überzeugt.

Anlass für den Antrag sind die Corona-bedingten Reisebeschränkungen und ihre Auswirkungen auf regionale Naherholung und Tourismus in der Region. „Das Aussetzen des Winterbefahrensverbots auf dem Steinhuder Meer für vier Wochen leistet einen Beitrag dazu, dass erholungsuchende Menschen in unserer Region vor Ort für einen um vier Wochen verlängerten Zeitraum ihren Sport- und Freizeitbeschäftigungen auf dem Steinhuder Meer nachgehen können“, so Iseke, der das auch schon im Rat der Stadt gefordert hatte.

Ziel des Antrags sei eine kurzfristige Umsetzung durch die Region unter vorheriger Rücksprache mit dem Land Niedersachsen als Eigentümerin des Gewässers.

„Bei der von uns beantragten vierwöchigen Verlängerung des Aussetzens des Winterbefahrensverbots auf dem Steinhuder Meer setzen wir außerdem auch auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft im Bereich der Gastronomie sowie für die regionale Naherholung und den Tourismus“, so der umwelt- und sportpolitische Sprecher der FDP-Regionsfraktion, Daniel Farnung aus Wunstorf.

Foto: Seitz (Archiv)

