Herd brennt in Pflegeeinrichtung - ein Verletzter

Feuerwehren können Brand schnell löschen

Der Brand in der Küche einer Wohngruppe war am Samstagmittag schnell gelöscht. Foto: Ritter

Zahlreiche Feuerwehrleute aus Schneeren, Mardorf, Eilvese und Neustadt waren im Einsatz. Foto: Ritter

Schneeren (jr/os). Dunkle Rauchwolken waren gut sichtbar, als die ersten Feuerwehrleute gegen 12.40 Uhr auf die Einsatzstelle am Rötzberg zukamen. Anders als sehr häufig der Fall, war die ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Wohngruppe der Heimbetriebe Schneeren dieses Mal kein Fehlalarm. Im Untergeschoss des Gebäudes brannte der Herd in der Küche.

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Schneeren, Mardorf, Eilvese und Neustadt hatten die Flammen schnell unter Kontrolle und gelöscht. Die Besatzung eines Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich um einen Verletzten.

Nach einer Belüftung des Gebäudes konnten die zwischenzeitlich evakuierten Bewohner alsbald in ihre Zimmer zurückkehren. Die Küche ist nach Feuerwehrangaben aber nicht mehr nutzbar.

