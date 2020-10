Der Fußball ruht schon am Wochenende

Kreis und Bezirk sagen alle Partien ab

Der Ball ruht: Auf Kreis- und Bezirksebene wird schon am Wochenende nicht mehr gespielt.

Neustadt (os). Die Print-Ausgabe war am gestrigen Donnerstag - wegen des Feiertages einen Tag früher als normal - gerade gedruckt, da kam doch noch die Absage. Alle Fußballspiele auf Kreis- und Bezirksebene sind schon für dieses Wochenende abgesagt. In der Neustädter Zeitung finden sich noch die Ansetzungen und Ankündigungen der Partien. Diese Infos sind seit der allgemeinen Absage natürlich überholt.

"Nach der Sitzung der Bundesregierung mit den Länderchefs am gestrigen Abend steht für uns Amateurfußballer fest, dass im November aufgrund der exponentiell ansteigenden Infektionszahlen in der Covid-19-Pandemie kein Trainings- und Spielbetrieb möglich sein wird", hieß es in einer Pressemitteilung des NFV-Kreis Region Hannover am Donnerstagnachmittag.

Der Bezirksverband hatte die Entscheidung den Kreisen überlassen, schon vor dem ab Montag ohnehin geltenden Amateursportverbot nicht mehr zu spielen und nach entsprechenden Rückmeldungen "einvernehmlich entschieden ... den Spielbetrieb in allen Kreisen und auf Bezirksebene (alle Kreis- und Bezirksspiele) ab sofort zu unterbrechen".

