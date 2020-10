Neue Regeln zu Masken im öffentlichen Raum

Kontrollen für die Fußgängerzone angekündigt

Neustadt (r/tma). Mit einer sogenannten „7-Tages-Inzidenz“ von 69,6 (Stand Mittwochabend) liegt die Region Hannover deutlich über dem Risikowert von 50. Daher ist eine neue Allgemeinverfügung in Kraft getreten.

In dieser wird unter anderem ausführlich das Tragen von Masken im öffentlichen Raum geregelt. In Neustadt betrifft das etwa die Fußgängerzone. So besagt die Verfügung, dass an öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen auf engem Raum begegnen oder sich nicht nur vorübergehend aufhalten und an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Dazu gehören neben der Fußgängerzone auch Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte, Ladengebiete, Einkaufszentren, Einkaufsstraßen sowie die dazugehörenden Parkplätze.

Maskenpflicht herrscht somit an der Marktstraße von der Kleinen Leine bis zum Heini-Nülle-Platz sowie an der Windmühlenstraße, Entenfang, Mittelstraße und Wallstraße. Es gilt außerdem die konkrete Beschilderung vor Ort. „Da das Parkhaus am Rundeel und der Parkplatz am Löwen unmittelbar angrenzt, wird auch für diesen Bereich dringend empfohlen, einen Mund-Nasenschutz zu tragen“, so Stadtsprecherin Nadine Schley. „Grundsätzlich wird jeder darum gebeten, überall dort Mund und Nase zu bedecken, wo ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.“

Ausnahmen gelten bei der Ausübung einer andauernden beruflichen, schweren körperlichen Tätigkeit, für Menschen mit körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung, während sportlicher Betätigung oder für Kinder unter sechs Jahren.

Die Polizei sowie der städtische Ordnungsdienst haben angekündigt, durch regelmäßige Kontrollen in der nächsten Zeit verschärft das Einhalten der Regeln überwachen zu wollen.

