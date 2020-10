Arbeit der Begegnungsstätte Silbernkamp bis 2024 gesichert

Das Generationenprojekt läuft seit Dezember 2005

Über die Vertragsunterzeichnung freuten sich Dominic Herbst (v.li.), Janet Breier, Rolf Manske, Christoph Bruns, Michael Hagen, Jörg Engmann, Dagmar Brusermann und Annette Holaschke. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Mit der Begegnungsstätte hat die Arbeitsgemeinschaft Silbernkamp „geschafft, sich über viele Jahre zu halten“ und ein Projekt zu schaffen, dass von vielen Gruppen angenommen werde, ist sich Bürgermeister Dominic Herbst sicher, „Klar, dass es weiter gefördert werden muss.“

Mit seiner und den Unterschriften der anderen Mitgliedern der AG, bestehend aus Diakonieverband, Bauverein, Diakoniestation, Liebfrauengemeinde, Kirchenkreis, Stadt und St. Nicolaistift, soll die Begegnungsstätte auch 2021 bis 2024 erhalten werden. So können viele Angebote im Freizeit-, Kreativ- und Computerbereich neben offenen Treffen weitergeführt werden. „Auch wenn viele der Angebote derzeit nur eingeschränkt und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden, freuen wir uns auf die Fortsetzung unserer Arbeit in der nächsten Zeit“, so Koordinatorin Janet Breier. „Wir haben viele Pläne über die kommenden Monate aber auch für die Zeit, wenn wieder größere Gruppen zu uns kommen.“

Ein großer Teil des Jahreshaushalts ist nun mit etwa 60.000 Euro gesichert, doch um die Einrichtung vollständig zu finanzieren, sei man noch auf etwa 10.000 Euro an Spenden angewiesen, erklärt Koordinatorin und Gründungsmitglied Annette Holaschke. Sie unterstreicht die seit dem Beginn 2005 gestiegene Zahl der Ehrenamtlichen, die sogar die Arbeitsbelastung der Hauptamtlichen reduziert habe: „Wir haben mit zwei, drei Leuten angefangen, jetzt sind es etwa 20.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1129 vom 31.10.2020