Regiobus hofft auf „Szenario B“

Übervolle Schulbusse - Stadt will Beteiligte an einen Tisch holen

Dichtes Gedränge herrscht nach Schulschluss an den Bushaltestellen. Das Unternehmen Regiobus hat nach eigener Aussage alle verfügbaren Busse im Einsatz.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Es ist eine Katastrophe“, berichtet eine Mutter aus Bordenau. Sie hat ihre Tochter an diesem Morgen an die Bushaltestelle begleitet, weil sie sich „mit eigenen Augen“ überzeugen wollte: „Die Busse sind wirklich extrem voll“, stellte die Bordenauerin fest und entschied daraufhin spontan, ihre Tochter erst zur dritten Stunde zur Schule zu schicken - mit einem dann hoffentlich leereren Bus. „Überall sollen wir Abstand halten und dann werden die Kinder so eng in die Busse gepfercht“, ärgert sie sich.

Das Unternehmen Regiobus, das für den Schülerverkehr im Neustädter Land verantwortlich ist, kann die Besorgnis der Eltern verstehen und hat sich bereits selbst ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. „In Neustadt waren wir am Montag unterwegs“, sagt die Pressesprecherin von Regiobus, Isabel Jäger. Das Unternehmen sei auch bereits im Gespräch mit den Schulen, erklärt sie weiter.

Fest steht: Regiobus hat nach eigener Aussage alle verfügbaren Busse im Einsatz. Nicht zuletzt deshalb blickt das Unternehmen mit Spannung nach Berlin, wo die Kanzlerin aktuell mit den Ministerpräsidenten über eine Verschärfung der Corona-Regeln berät. „Das Szenario B an den Schulen würde für uns natürlich die Lage entspannen“, macht die Pressesprecherin deutlich. Mit diesem „Schichtmodell“ - einer Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen-zu-Hause - würde die Anzahl der Schüler in den Klassen halbiert - und damit auch die Anzahl der Kinder in den Schulbussen.Wenn das Szenario B nicht komme, müsse man zusammen mit der Region Hannover nach einer Lösung suchen. So gehe es nicht weiter, erklärt die Unternehmenssprecherin.

Die Stadt sieht sich in dieser Sache nicht in der Verantwortung. „Wir sind für die Gebäude zuständig, alles andere regelt die Schule, beziehungsweise die Landessschulbehörde“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Sie berichtet allerdings von dem Vorstoß der Stadt, Schulleitungen und Regiobus an einen Tisch zu bekommen, um - unter Moderation der Verwaltung - einen gestaffelten Schulbeginn zu planen. „Das könnte aber frühestens zum neuen Halbjahr im Februar umgesetzt werden“, betont sie.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1129 vom 31.10.2020