Bürgermeister übergibt die ersten Laptops für bedürftige Schüler

Bürgermeister Dominic Herbst (Mi.) wollte es sich nicht nehmen lassen, die ersten Geräte persönlich zu übergeben. Als Vertreter des Gymnasiums kam Stefan Herholz (li.) in die Stadtverwaltung. Mit dabei auch Norman Heine, IT-Mitarbeiter der Stadt.Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Am zweiten Tag nach den Herbstferien war es so weit: 90 Laptops standen fertig eingerichtet bereit, um an die Schüler verteilt zu werden, die sonst keine Möglichkeit haben, zu Hause digital zu arbeiten. Bürgermeister Dominic Herbst freute sich, dass viele Schüler im Neustädter Land nun mit Leihgeräten versorgt werden können, auch wenn noch viel Arbeit wartet.

Viele Schulen hatten Tablets beantragt, deren Konfiguration nun nach und nach vorbereitet wird. Der Bürgermeister betonte den hohen Arbeitseinsatz der städtischen IT-Mitarbeiter, der durch Corona auch im Rathaus notwendig wurde. Hier mussten viele Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet werden. Dazu hatten auch die Schulen einen erheblichen Mehrbedarf, als sie im ersten „Lockdown“ ohne Vorbereitungsmöglichkeit auf Fernunterricht umschalten mussten. Parallel sind weiterhin die Folgen des Cyberangriffs auf die EDV der Stadtverwaltung abzufangen.

Dass trotzdem keine dreieinhalb Monate nach Verabschiedung der Förderrichtlinie bereits 90 eingerichtete Geräte verteilt werden, verdiene Anerkennung, so Herbst. Rund 212.000 Euro waren für die Schulen in Trägerschaft der Stadt im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms vorgesehen, das Bund und Länder im Zusammenhang mit der Pandemie verabschiedet haben. Die Stadtverwaltung habe die Mittel vollständig abschöpfen können, nachdem das Land die Förderrichtlinie Mitte Juli verabschiedet hatte, so Herbst. Mit fast 85 Prozent soll nun der größte Teil der Fördersumme in mobile Endgeräte für Schüler fließen, die übrigen Gelder werden in technische Ausstattung für die Erstellung und Übertragung digitaler Unterrichtsinhalte investiert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1129 vom 31.10.2020