Das Nest hebt ab: Störche kriegen niedrigere Behausung

Neustadt (tma). Die Arbeiten an der Liebfrauenkirche zogen sich am Mittwochmorgen länger als gedacht. Unter Anleitung der NABU-Storchenexperten Ulrich Thiele und Ulrich Stahl begannen Mitarbeiter der Firma Hanebutt, die die Arbeiten mit dem Autokran gesponsort hat, Stahlstangen durch die unterste Schicht des Nestes zu treiben.

„Eine schweißtreibende Arbeit“, berichtet Thiele. Vor 20 Jahren haben er und Stahl zuletzt einige Schichten der Adebar-Brutstätte abgetragen, Doch was sich ganz unten befindet, wusste keiner von ihnen. Diese feste Schicht konnte am Schornstein auch nicht mit dem Kran abgehoben werden, sondern musste danach abgetragen werden. „Das wurde so noch nie gemacht, wir wussten also nicht genau, was auf uns zukommt“, so Thiele.

Er bereitete vor Ort auch ein Ersatznest, basierend auf einer Eisenstreben-Konstruktion mit Gras, Pferdemist und Heu vor, was nach genauen Abmessungen noch verkleinert werden musste. Insgesamt ist das alte Nest im Laufe der Jahre zu hoch und zu breit geworden, weil es schon merklich schief hing, musste gehandelt werden.

Das neue Nest mag Passanten nun etwas zu schmal erscheinen, doch Thiele gibt Entwarnung: „Die Störche bauen etwa 20 Zentimeter pro Jahr in die Höhe, das wächst schnell.“

