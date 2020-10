Melanie Stoy ist neue Ortsbürgermeisterin der Kernstadt

Streit über Stellvertreter-Wahl - Ostermann zieht zurück

Melanie Stoy übernahm nach ihrer Wahl die Sitzungsleitung als neue Ortsbürgermeisterin. Foto: Seitz

Johannes Laub (re.) wurde von Bürgermeister Dominic Herbst mit Dank für sein Engagement verabschiedet. Foto: Seitz

Klaus Hibbe (li.) rückt in den Ortsrat nach, der später zurückgetretene stellvertretende Ortsbürgermeister Thomas Iseke vereidigte ihn. Foto: Seitz

Neustadt (os). Es hatte teils komödiantische Züge, was Ortsratsmitglieder und Verwaltung da am Montag in der Sitzung des Gremiums geboten haben. Immerhin: Am Ende gab es eine neue Ortsbürgermeisterin. CDU-Frau Melanie Stoy setzte sich im zweiten Wahlgang mit acht zu sieben Stimmen gegen Matthias Rabe (SPD) durch und führt nun bis kommenden Herbst die politische Kernstadt-Vertretung als Nachfolgerin ihres ausgeschiedenen Parteikollegen Johannes-Jürgen Laub.

Streckenweise glich die Sitzung einer Farce. Gleich zu Beginn hatte Thomas Iseke (FDP) durchblicken lassen, seinen Stellvertreterposten abgeben zu wollen und beantragt diesen neu zu besetzen. Bedenken, das sei nicht zulässig, weil nicht vorher bekannt gemacht, zerstreute Bürgermeister Dominic Herbst, als Gast im Ortsrat dabei. Bei Zustimmung aller Mitglieder könne man das wohl machen orakelte das Stadtoberhaupt. Obwohl Willi Ostermann und Heinrich Bremer dagegen stimmten, kam die Stellvertreterwahl neu auf die Tagesordnung. Dort sollte sie nach Fürsprache mehrerer Gremiumsmitglieder auch bleiben, nachdem Johannes Laub verabschiedet war.

Bei der Wahl selbst hatten Stoy und Rabe dann im ersten Wahlgang je sechs Stimmen erhalten, für Willi Ostermann (UWG) stimmten drei Ortsratsmitglieder in geheimer Wahl. Ostermann strich daraufhin die Segel für den zweiten Durchgang, weil ihm „vorab mehr Unterstützung“ zugesprochen worden sei, besonders von Bündnis 90/Grüne. Deren Vertreterin Anja Sternbeck widersprach dem allerdings.

Zwischenzeitlich war ein Info zur Hauptsatzung eingetrudelt, die neue Ortsbürgermeisterin verlas sie auch. Inhalt: Änderungen der Tagesordnung sind selbst bei Eilbedürftigkeit nur möglich, wenn sie 24 Stunden vorher allen Gremiumsmitgliedern sind. Obwohl das nicht der Fall war, sollte der Stellvertreter zunächst immer noch gewählt werden, auch weil ein Termin für die nächste Sitzung Corona-bedingt unsicher sei. Letztlich entschied Melanie Stoy sich aber doch dagegen, der Posten ist damit vakant. Ein weiterer Platz ist aber neu besetzt: Für die CDU rückte Klaus Hibbe auf Laubs Platz nach.

Iseke verzichtet wegen Landespartei

Eigentlich hatte auch Thomas Iseke als Ortsbürgermeister kandidieren wollen. Nach seinen Worten hatte aber auf Intervention des CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner beim FDP-Landeschef Stefan Birkner letzterer ihn auf einen Parteibeschluss hingewiesen, sich nicht mit Stimmen von aktuellen oder ehemaligen AfD-Mitglieder wählen zu lassen. „Das wäre hier möglich gewesen“, sagt Iseke.

Seinen Rücktritt als - gerade vor einigen Monaten gewählter - Stellvertreter begründet so: „Ich finde, dass beide großen Parteien die se Posten besetzen sollten und hatte gehofft, dass Matthias Rabe als mein Nachfolger gewählt wird.“ Ob und wann das nun noch so kommt, ist offen.

