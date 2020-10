Juku bietet Aktionen mit Monstern und Agenten

Neustadt (r/tma). Die Jugendkunstschule (Juku) Neustadt bietet im November vielfältige Aktionen an. Passend zu Halloween können Kinder Samstag, 31. Oktober, und Samstag, 7. November, ein Monsterspiel aus Steinen herstellen. Die bunten Gesichter können etwa für Spiele wie Mühle oder Tic-Tac-Toe benutzt werden. Zum Ende des Kurses wird das ausprobiert, indem alle Teilnehmer gegeneinander spielen.

Etwas klassischer geht es Donnerstag, 5. November, von 9.30 bis 11 Uhr bei der Klecks-Akademie für Kinder ab 2,5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zu. An insgesamt drei Terminen arbeiten Klein und Groß zusammen an jeweils einem Kunstwerk. Benötigt wird bequeme und unempfindliche Kleidung.

Geheime Schrift können die Teilnehmer am Samstag, 7. November, von 10 bis 12.15 Uhr in der „Top-Secret-Geheimagentenwerkstatt“ erlernen. Die Kinder schreiben Botschaften mit Geheimtinte und lernen Tricks, damit diese nicht jeder Leser entschlüsseln kann.

Die neue Dozentin Gesine Marwedel ist bekannt durch ihre Bodypainting-Aktionen, zeigt diesmal aber vor allem für traditionelle Leinwände, wie Tiere gemalt werden. Tierische Proportionen oder die Darstellung von Fell, Federn und Reptilienhaut sind Themen. Ab Montag, 9. November, von 16.30 bis 18 Uhr geht der Kurs drei Tage.

Auch sehr traditionell geht es im neuen Kurs „Zeichnen“ zu. Dabei werden die wichtigsten Grundlagen und Techniken mit verschiedenen Papieren und Utensilien vermittelt. Geodreieck, Anspitzer und Radiergummi müssen mitgebracht werden. Drei Termine starten ab Donnerstag, 12. November, von 15 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.juku-neustadt-rbge.de einsehbar. Für alle Kurse bittet die Juku um vorherige Anmeldungen.

