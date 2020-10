„Sehr reizvoll“: Leine-Heide-Radweg soll an die Apfelallee verlegt werden

Damit auch die Innenstadt vom Fahrrad-Tourismus profitiert

Die Wegeverbindung in der Verlängerung der Apfelallee ist zu schmal für einen überregionalen Radweg. Derzeit führt der Leine-Heide-Rad noch wenig reizvoll am Gewerbegebiet Ost entlang (kl. Foto).

Neustadt (dgs). Über die Verlegung des Leine-Heide-Radweges direkt an die Leine in Verlängerung der Apfelallee berät am kommenden Montag, 26. Oktober, als erstes Gremium der Ortsrat der Kernstadt. Wegen der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets steht der bisherige Wegeverlauf schon bald nicht mehr zur Verfügung.

Von Schwarmstedt kommend verläuft der überörtliche Fernradweg durch das Neustädter Land, in der Kernstadt führt er derzeit noch am Gewerbegebiet Ost entlang in Richtung Bordenau - die schöne Innenstadt bleibt den Radlern damit verborgen. Das soll ändern. „Die Verbindung zwischen Neustadt und Bordenau ist mit dem Leine-Bogen, dem Wasserfall und dem Blick auf das Schloss Landestrost sehr reizvoll und wertet den Wegeverlauf deutlich auf“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Ziel ist es natürlich auch, die Radfahrenden näher an die Innenstadt heran zu führen. „Hier können sie das gastronomische Angebot oder den Einzelhandel nutzen und sich in der Tourist-Info über das Neustädter Land informieren“, so die Argumentation.

In der Verlängerung der Apfelallee existiert schon lange eine Wegeverbindung, sie ist allerdings zu schmal, um als überörtlicher Radweg genutzt zu werden, sind sich die Fachleute einig. Hochwasserschutz- und Naturschutzauflagen wegen der Lage im FFH-Gebiet machen den Ausbau nicht eben einfach. Eine Machbarkeitsstudie liegt bereits vor und weist einen geschätzten Kostenrahmen von rund 220.000 Euro für einen zwei Meter breiten Radweg mit einer wassergebundenen Decke aus.

Für den Ausbau können Fördermittel bei der Regionalen Naherholung beantragt werden. Dafür sei aber ein „gewisser Qualitätsstandard erforderlich, machte die Region Hannover bei einem Vorort-Termin deutlich. Sie wünscht sich eine Breite von mindestens 2,50 Meter und teilweise Pflasterungen des Weges. In diesem Fall liegt die Kostenkalkulation dann zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Die Förderung der Region könnte unter diesen Voraussetzungen „je nach verfügbaren Mitteln“ aber 60 bis 80 Prozent sämtlicher Kosten betragen, heißt es aus der Verwaltung.

Nach der endgültigen Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss Ende November sollen die Fördermittel beantragt werden, auch für die noch ausstehenden naturschutzfachlichen Gutachten (18.000 Euro) und Planungskosten (22.000 Euro).

