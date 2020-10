Bürgermeister warnt vor Panikmache

Bebauungsplan für das Hüttengelände wird im Sommer 2021 vorgelegt

Neustadt (r/dgs). In der politischen Diskussion um eine Bebauung des alten Hüttengeländes an der Landwehr warnt Bürgermeister Dominic Herbst jetzt vor Panikmache. Wie berichtet, hatte die UWG in der vergangenen Woche ein mehr als 30 Jahre altes Gutachten öffentlich gemacht. „Dieses Papier ist mittlerweile durch mehr als ein Dutzend aktuellerer Gutachten und Untersuchungen überholt“, erklärt der Bürgermeister. Es gebe keinerlei Hinweise, dass es mehr Schadstoffe gäbe, als bislang bekannt.

Nach Information der Stadtverwaltung liegen der Unteren Bodenschutzbehörde der Region Hannover und der Stadtverwaltung zwischenzeitlichfolgende Gutachten vor, die in die aktuell laufende Bebauungsplanung einfließen sollen: Umwelttechnische Untersuchungen zum ehemaligen Hüttengelände in den Jahren 1996/97; Erstellung von insgesamt elf Einzelberichten von 1997; eine Neubewertung der Altlastenuntersuchungen aus den Jahren 1996/97 vom 21.9.2011; eine Machbarkeitsstudie im Rahmen einer Sanierungsplanung vom 2.11.2017; eine Detailuntersuchung zum ehemaligen Hüttengelände vom 14.10.2019 ein Entwurf Sanierungsplan vom 10.12.2019 sowie weitere Detailuntersuchungen vom 5.2.2020.

„Bevor es zu einer Bebauung des Hüttengeländes kommt, werden wir dafür Sorge tragen, dass die Gesundheit der künftigen Bewohner nicht gefährdet ist“, betont der Bürgermeister. Die Existenz von Altlasten im Boden sei völlig unstrittig, ein Sanierungsplan werde deshalb parallel zum Bebauungsplan in enger Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde aufgestellt und dann von der Region Hannover für verbindlich erklärt.

Im Zuge dieser Planungsarbeiten seien weitere Detailuntersuchungen vorgenommen, zuletzt im Februar dieses Jahres. Bei Untersuchungen zum Grundwasser habe sich gezeigt, dass ein echter Grundwasserleiter nicht vorhanden ist, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. „Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es nur sehr geringe Bewegungen von Grund- und Schichtenwasser gibt“.

Von mangelnder Transparenz, wie von der UWG beklagt, könne keine Rede sein, betont der Bürgermeister. Sämtliche Untersuchungen seien Grundlage des Sanierungsplanes und würden mit diesem auch öffentlich vorgelegt. „Dies erfolgt allerdings erst im kommenden Jahr, denn bis sämtliche Bebauungsplanunterlagen beschlussreif ausgearbeitet sind, sind weitere Vorarbeiten nötig, die nicht die Altlasten betreffen“, so Herbst. Fest steht, dass für die Bodensanierung Fördermittel beantragt werden sollen. „Anträge sind frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 möglich und müssen gestellt werden, bevor der Bebauungsplan fertig ist und öffentlich in den politischen Gremien beraten wird“, erklärt der Bürgermeister.

Die Stadtverwaltung weist explizit darauf hin, dass die Böden der derzeit in Erschließung befindlichen anliegenden Fläche „Westlich Heidland“ vollkommen unbelastet sind. Auf diesem früher landwirtschaftlich genutzten Areal gebe es keinerlei Altlasten.

