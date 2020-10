„Egal, was wir machen, es passiert nichts“

Für Dalila (v.re.), Faruk, Karen und Zeinalabedin ist es oft langweilig in der Flüchlingsunterkunft, sie würden gern mit Gleichaltrigen spielen und die deutsche Sprache erlernen.

Neustadt (dgs). Draußen ist es kalt und regnerisch. Im AWO-Integrationszentrum - dem ehemaligen Hotel Scheve - toben Faruk und Karen über die langen Flure. Eigentlich sollten die aufgeweckten Jungen längst einen Kindergarten besuchen - aber darauf warten manche der Kinder hier schon länger als ein Jahr.

„Das erste, was wir machen, wenn Flüchtlingsfamilien bei uns ankommen, ist die Anmeldung für den Kindergarten oder die Schule“, erklärt Sascha Omari, Leiter der Einrichtung. Anfangs habe er das noch selbst übernommen, inzwischen läuft alles zentral über das Familien-Servicebüro - auf Wunsch der Stadt. „Mindestens vier Kinder benötigen dringend einen Kindergartenplatz“, sagt Omari. Immer wieder habe er im Servicebüro angerufen. „Aber egal, was wir machen, es passiert nichts und wir bekommen noch nicht einmal eine Rückmeldung“, ärgert er sich.

Dabei sei gerade für diese Kinder der Kontakt mit Gleichaltrigen besonders wichtig, insbesondere auch, um die Sprache zu erlernen.

Das höre er oft, so Omari, erhalte diese Äußerungen aber inzwischen für Lippenbekenntnisse. „Diese Kinder sind benachteiligt von Anfang an“, lautet seine Erfahrung. Im AWO-Integrationszentrum spielt sich das Leben der Kinder im Wesentlichen auf den Fluren des heruntergekommenen Gebäudes ab. Insgesamt 53 Personen, ausschließlich Familien mit Kindern, sind in den ehemaligen Hotelzimmern untergebracht. Jede Familie hat nur einen Raum, in dem Eltern und Kinder gemeinsam schlafen. Außer Betten gibt es dort zumeist kein Mobiliar.

Vor Corona kamen noch regelmäßig Ehrenamtliche zur Schularbeitenhilfe ins Haus. Das Jugendwerk Hannover bastelte einmal wöchentlich mit den Kindern. „Doch damit ist schon seit Monaten Schluss“, berichtet Omari über die Auswirkungen der Hygieneregelungen. Ausgelaufen ist auch die Kooperation mit der Volkshochschule, die hier Sprachkurse mit Kinderbetreuung anbot. Das habe allerdings finanzielle Gründe gehabt, das Land habe den Geldhahn zugedreht, so Omari.

Wie die Stadt auf Anfrage der Neustädter Zeitung mitteilt, wird jetzt eine Mitarbeiterin des Familienservicebüros mit Sascha Omari vom AWO-Integrationszentrum einen Termin vereinbaren, um vor Ort alle Kinder im Kindergartenalter „durchzugehen“ und zu überprüfen, ob sie registriert sind.

„Wir haben in der Kernstadt derzeit eine Warteliste mit 64 Kindern“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Alle Kinder hätten einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, Kinder mit Migrationshintergrund könnten da nicht bevorzugt werden, betont sie.

