Verdi-Streik: Fünf Kitas heute geschlossen

Neustadt (dgs). Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst traf am heutigen Mittwoch auch die städtischen Kindertagesstätten. Geschlossen blieben die Einrichtungen in Schneeren, Helstorf, Büren, Suttorf und Dudensen. In Borstel gab es lediglich eine Notgruppe. Damit blieb wegen des Verdi-Streiks fast die Hälfte der 14 kommunalen Kitas zu, teilte Stadtsprecherin Nadine Schley mit.

Der regionale Abfallentsorger aha ließ am heutigen Mittwoch ebenfalls die Müllsäcke stehen. Betroffen war hier das Mühlenfelder Land. Die Tour soll in den folgenden Tagen nachgeholt werden, hieß es.

Ausgabe-Nr. 1127 vom 17.10.2020