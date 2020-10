Ein Autokran holt nächste Woche das Storchennest vom Dach

Etwas windschief hängt das Nest auf dem Schornstein des Storchenhauses.

Neustadt (dgs). Wer genau hinschaut, hat es vielleicht bemerkt: Das Storchennest an der Liebfrauenkirche hängt ganz schön schief auf dem Schornstein. Am kommenden Mittwoch, 28. Oktober, will daher der Naturschutzbund (NABU) mit Unterstützung der Dachdeckerfirma Hanebutt, das alte Nest herunterholen und ein neues aufbauen.

„Das haben wir das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht“, sagt der zuständige Naturschutzbeauftragte der Region Hannover, Ulrich Thiele. Er beaufsichtigt die Maßnahme zusammen Reinhard Hoffknecht, Thomas Dietze und Jörg Ganske vom NABU. Mit einem Autokran soll das alte Nest, das in den vergangenen Brutjahren immer weiter in die Höhe gewachsen ist, sicher heruntergeholt werden.

Auf die Betonplatte, mit der der Schornstein abgedeckt ist, wird dann eine Nisthilfe aus einem Eisengestell mit Haselnussträuchern aufgepasst, damit das neue Nest nicht herunterrutschen kann. Traditionell bilden Grassoden und Pferdemist die Unterlage, darauf werden einige Zweige verteilt und mit weißer Farbe versehen, „damit das Nest schon benutzt aussieht“, wie Thiele erläutert. Den weiteren Nestaufbau sollen die Störche aber in der kommenden Brutsaison selbst übernehmen. In diesem Sommer zog das Storchenpaar dort drei Junge groß.

