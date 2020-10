Stolpersteine sind geputzt

Arbeitskreis lädt zur Gedenkveranstaltung ein

Neustadt (r/dgs). „Immer wieder muss man sich aufs Neue darum bemühen, sich der Opfer der NS-Diktatur zu erinnern“, sagt Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte. „Nicht selten wurde behauptet, den Neustädter Juden sei nichts passiert. Viele konnten sich nach Jahrzehnten des Schweigens an gar nichts mehr erinnern“, hat der Historiker bei seinen Recherchen immer wieder festgestellt.

Das Bemühen um die Erinnerung ist schon vor Jahren Teil des Kunstprojektes „Stolpersteine“ gewesen. Überall in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland, hat der Künstler Gunter Demnig dazu „Stolpersteine“ mit den Namen und Lebensdaten von NS-Opfern verlegt. In der Neustädter Kernstadt liegen 23 Steine an mehreren Orten, wo jüdische Menschen lebten und verfolgt wurden.

Die messingfarbenen, glänzenden Steine verblassen allerdings im Laufe der Zeit, dann sind die Aufschriften kaum noch zu lesen. Daher ist das Putzen der Stolpersteine, das Wieder-sichtbar-Machen der Namen integraler Bestandteil des Kunstprojektes.

Auch in Neustadt hat eine Gruppe von zehn Personen am vergangenen Samstag auf Initiative des Arbeitskreises die Steine geputzt.

Im Gedenken an die Pogromnacht, in der in Neustadt 1938 jüdische Geschäfte und die Synagoge zerstört wurden, findet am Sonntag, 8. November, ab 11.30 Uhr eine Veranstaltung des Arbeitskreises statt. Treffpunkt ist die ehemaligen Synagoge in der Mittelstraße. Von dort aus geht es zum Mahnmal „Zwischen den Brücken“.

