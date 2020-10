Karin blitzt wieder an der Nienburger Straße

452 Verstöße an der Nienburger Straße

Neustadt (tma). Seit dem heutigen Mittwochvormittag steht der städtische Blitzeranhänger ein zweites Mal an der Nienburger Straße. "Karin" misst im 50er Bereich stadteinwärts fahrende Verkehrsteilnehmer. Der Standort stand bei Stadtverwaltung und der Polizeiinspektion Garbsen - diese genehmigt die Messpunkte - gleichermaßen auf der Agenda (wir berichteten).

Eine Premiere in der vergangenen Woche hat erstaunliche Ergebnisse geliefert. An der Lindenstraße mit Tempo 30 wurden von 8.500 Fahrzeugen ganze 452 Verstöße registriert. Den Negativrekord hat ein Fahrer mit 69 Kilometern pro Stunde aufgestellt. "Das ist natürlich recht viel", resümiert Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. "Eigentlich hatten wir nicht so deutliche Ergebnisse erwartet." Im Vergleich gab es am - von Bürgern viel geforderten - Standort an der Königsberger Straße "nur" etwa 300 Verstöße.

