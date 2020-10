Abfallwirtschaft streikt am Donnerstag - Gelbe Säcke werden abgeholt

Neustadt (r/tma). Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) wird am Donnerstag, 15. Oktober, erneut bestreikt. An diesem Tag bleiben Wertstoffhöfe und Deponien geschlossen, das Kundencenter in der hannoverschen Innenstadt sowie das Servicetelefon sind nicht besetzt. Die ausgefallene Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen wird nicht nachgeholt. Spätestens bei der nächsten regulären Abfuhr werden die Abfälle aber abgeholt.

Die Firma Remondis holt die gelben Säcke aber wie gewohnt ab. „Als privater Entsorgungsdienstleister beteiligen wir uns grundsätzlich nicht an dem Warnstreik im öffentlichen Dienst“, sagt Niederlassungsleiter Dieter Opara. Er bittet darum, die gelben Säcke auch am kommenden Freitag wie gewohnt bis 7 Uhr morgens zur Abholung bereitzustellen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1127 vom 17.10.2020