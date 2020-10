„Bärenstarke“ zweite Halbzeit führt zum verdienten Heimsieg

Trotz Foulspiel von Stades Nil Angelats Regincos setzt sich Dyon Doekhi durch, macht die Punkte und verwandelt anschließend noch den zusätzlichen Freiwurf. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Vor knapp 300 Zuschauern empfingen die TSV-Shooters den bislang ungeschlagenen VfL Stade. Zum Ende hin konnten die Shooters ihren Vorsprung auf 93:73 ausbauen und einen deutlichen und verdienten Heimsieg einfahren. Die Zuschauer bekamen ein temporeiches Spiel geboten und feierten lautstark ihr Siegerteam.

Bei den Neustädtern konnten Rishi Kakad (Wade) und Sven Hennig (Knie) nicht auflaufen. Zudem war der bisher überragende Robert Hill JR. (Oberschenkel) angeschlagen.Dennnoch hatten die Shooters den besseren Start in die Partie. Das Duo Hill & Dyon Doekhi erzielte die ersten zwölf Punkte der Gastgeber und brachte das Team in mit 12:4 in Führung. Wenig später baute der gut aufgelegte Marc Klesper den Vorsprung aus und so führten die Neustädter zum Viertelende mit 20:14.

Das zweite Viertel wurde dann von VfL-Spieler Gabriel Kuku bestimmt. Der 18-jährige Flügelspieler erzielte zwölf Punkte und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass die Gäste die einzige Schwächephase der Shooters ausnutzen konnten und in der 18. Minute mit 31:35 in Führung gingen. Durch einen „Klesper-Dreier“ und vier Punkten von Doekhi gelang es den Shooters aber, das Spiel direkt wieder zu drehen und mit einer 38:35-Führung in die Kabine zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel erzielten Fabio Galiano und Jan-Luca Köster jeweils einen Dreier, sodass der Vorsprung auf 59:50 anwuchs. Beide Teams erhöhten das Tempo in der zweiten Halbzeit deutlich, wobei die Gastgeber weniger Fehler machten und hochprozentiger trafen. Zum Viertelende führten die Shooters mit 66:56.

Durch aggressive Defense und Fast Break-Spiel gelang es den Neustädtern, die Führung weiter zu erhöhen. Im Angriff zeigte die Mannschaft „tolles Teamplay“ und konnte den Vorsprung auf den Endstand von 93:73 ausbauen. „Unser Team hat einmal mehr bewiesen, wie stark es ist, wenn es ihm gelingt, seine Stärken im Tempospiel und aggressiver Verteidigung abzurufen. Alle Spieler tragen zu diesen Ergebnissen bei und mit den Erfolgen wächst das Selbstvertrauen im Team mehr an“, kommentierte Co-Trainer Tim Benkelberg im Anschluss das Spiel.

Es spielten: Hill JR (21 Punkte/10 Rebounds), Doekhi (21/5 Assists), Klesper (16), Margaritis (9), Köster (8), Galiano (8/12 Rebounds), Kahl (6), Müller (2), Beckmann (2) und Teichert. Nächsten Samstag, 17. Oktober, geht es um 19.30 Uhr schon weiter mit dem nächsten Heimspiel. Zu Gast ist die TSG Bergedorf, die aktuell sieglos auf dem letzten Tabellenplatz steht.

