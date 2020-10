30-Jährige mit Drogen am Steuer erwischt

Neustadt (r/tma). Als Polizeibeamte am Samstagnachmittag in der Apfelallee eine 30-jährige Fahrerin in ihrem VW Golf kontrollierten, ergab sich für die Beamten ein Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum.

Die Fahrerin wurde zum Kommissariat gebeten, wo der Urin-Vortest positiv auf THC - ein Wirkstoff von Cannabisprodukten - ausfiel. Neben einer zusätzlichen Blutprobe um das Ergebnis zu bestätigen wurde außerdem ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihr Auto musste die 30-Jährige stehen lassen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1127 vom 17.10.2020