Weitere Haltestellen werden bis Jahresende barrierefrei

Einige Haltestellen ohne Barriefreiheit - wie hier in Mardorf - gibt es noch im Neustädter Land. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Averhoy/Brase/Bevensen (tma). Acht weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet werden barrierefrei. Bis zum Jahresende lässt die Stadt die Stationen so umbauen, dass auf Gehhilfe oder Rollstuhl angewiesene Fahrgäste sowie Busreisende mit Kinderwagen dort künftig ebenerdig in den Bus einsteigen können.

Zuerst werden die Stationen „Im Dorn“ in Averhoy erneuert. Die dortigen Arbeiten sollen am kommenden Montag, 12. Oktober, beginnen. Ebenfalls barrierefrei gestaltet werden die Haltestellen „Dorf“ in Luttmersen, „Am Westertore“ in Brase und „Alte Dorfstraße“ in Bevensen.

Je Haltestelle sind zwei Arbeitswochen vorgesehen. Regiobus richtet jeweils in der Nähe Ersatzhaltepunkte ein. Sofern die Baustelle an viel befahrenen Hauptstraßen liegt, regelt dann eine Ampel den Verkehr.

Die barrierefreien Umbauten der acht Haltestellen kosten voraussichtlich rund 318.000 Euro. Drei Viertel dieser Summe trägt die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). Die Stadt zahlt rund 44.500 Euro, die restlichen Kosten in Höhe von 35.000 Euro trägt die Region Hannover.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1126 vom 10.10.2020