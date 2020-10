Kleine Leine: Neue Plätze auf der Sonnenseite

Stadtmarketing, Stadt und Region finanzieren Erweiterung

Vertreter von Stadtmarketingverein, Stadtverwaltung und Baufirma auf dem schon fast fertigen Steg an der Kleinen Leine.

Neustadt (os). Die bestehende Plattform an der Kleinen Leine wird viel genutzt, auch zu dieser Jahreszeit lassen sich dort ruhige Momente in der Nachmittagssonne verbringen. Derzeit wird die Idylle zwischen Buschwerk und Flussarm aber vom Baulärm eingeschränkt. Mitarbeiter der auf Stegbau spezialisierten Firma Orca , die auch schon den Hafensteg baute, erweitern das Bauwerk gerade um einen 16 Meter langen Sitzsteg direkt an der Wasserkante. Zum bequemeren Platznehmen erhält er auch eine Bohle zum Absetzen der Füße. Die Arbeiten begannen am vergangenen Montag, bereits am Dienstag nächster Woche sollen sie abgeschlossen werden. „Das wird die Aufenthaltsqualität noch deutlich steigern“, ist SMV-Beirat Helmut Eisbrenner, der das Projekt maßgeblich betreut hat, sicher. Rund 40.000 Euro kostet die vom Stadtmarketingverein (SMV) angeschobene Maßnahme. Der Verein trägt 30 Prozent der Kosten, einen gleich großen Anteil übernimmt die Stadt. Den Rest finanziert die Region Hannover aus einem Fördertopf für Naherholung.

Eisbrenner ist durch eine Anfrage der Behindertenbeauftragten Irene Siedow auf den Fördertopf gekommen. Die hatte im Rat wissen wollen, ob die Stegerweiterung auch Barrierefreiheit schafft. Bisher ist die nicht gegeben.

„Barrierefreiheit wollen wir auf jeden Fall schaffen“, sagt der Vorsitzende Thorsten Steen. Wie kompliziert das wird, zeigte sich bald, deshalb wird das Projekt einen dritten Bauabschnitt bekommen. Eine 25 bis 30 Meter lange Rampe mit Serpentinen ist nötig, um bewegungseingeschränkten Personen den sicheren Zugang zu ermöglichen. „Wer die Kosten trägt, wird noch geklärt“, so Steen. Sie liegen auf jeden Fall höher als die des bisherigen Gesamtprojekts.

Jörg Homeier, Fachbereichsleiter Infrastruktur der Stadt, freute sich über das Engagement des Vereins. „Wir haben das gern unterstützt.“ Die Anlage geht nach der Fertigstellung in den Besitz der Stadt über und wird auch von ihr gepflegt.

