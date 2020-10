Polizei zeigt wenig Interesse an verdächtigen Prospektverteilern

Hinweisgeber fühlen sich nicht ernst genommen

Die Hinweisgeber hatten das verdächtige Fahrzeug ...

Die Hinweisgeber hatten das verdächtige Fahrzeug ... und auch einen der Männer fotografiert und das Material der Polizei überlassen.

Neustadt (os). Enttäuscht von der Reaktion der Polizei ist ein Paar aus der Kernstadt. Nachdem sie verdächtige Personen über den Notruf gemeldet hatten und gebeten worden waren, denen zu folgen, reagierten Beamte des Kommissariats Neustadt weniger interessiert. Offenbar machten sie den Hinweisgebern sogar Vorhaltungen.

Ein Prospektverteiler, der an der Kurzen Straße nur ausgesuchte Häuser mit Werbung eines Wunstorfer Sporthauses bestückte, dort dann aber auch jeweils Fotos machte, erregte am Dienstag gegen 17.25 Uhr den Verdacht des Paares. Sie folgten dem Mann, der an der Königsberger Straße erst einen weiteren Verteiler traf und mit ihm zu einem weißen VW Crafter mit Frankfurter Kennzeichen ging. In dem wartete eine dritte Person.

„Jetzt entschieden wir den Notruf 110 zu wählen, um die uns kurios erscheinende Angelegenheit dort vorzutragen. Der Beamte nahm dies offenbar so ernst, dass er uns bat am Telefon zu bleiben, bis der gesandte Streifenwagen eintreffen sollte“, berichtet der Neustädter. An der Hans-Böckler-Straße hielt der zwischenzeitlich gestartete Transporter nach 20 Minuten wieder, zwei der drei Insassen machten sich mit Prospekten und Smartphones auf die selbe Art ans Werk. Kurz bevor dann der Streifenwagen eintraf, fuhr der Crafter ab und entkam den Beamten.

Rund eine Stunde später sahen die Neustädter den ersten Mann erneut an der Landwehr bei der schon bekannten Tätigkeit. Ein erneuter Anruf unter 110 brachte erste Ernüchterung. Einer Beamtin „reichte die Information“, das Gespräch wurde zügig beendet. Ein Telefonat mit dem Kommissariat in Neustadt schreckte das Paar dann endgültig ab. „Womit genau können wir Ihnen jetzt helfen?“, habe der Beamte gefragt. Dem Hinweis, dass die Verteilung von Prospekten nicht verboten sei, folgte eine Frage, die die beiden Neustädter als unterschwelligen Rassismusvorwurf empfanden und von sich weisen: „Wir wurden gefragt, ob wir anrufen, weil es sich um Ausländer handelt“, sagt die Zeugin.

Als ein Nachbar davon hörte und zudem bemerkte, dass nur Grundstücke fotografiert worden waren, die über rückwärtige Zugänge verfügen, außerdem in Hagen ein gleicher Prospekt auftauchte, rief der Mann die Kontaktbeamtin der Neustädter Polizei an. Der Kriminalermittlungsdienst nahm daraufhin die Hinweise des Paares am Mittwoch auf.

Zwischenzeitlich bestätigte das Kommissariat, dass das Frankfurter Kennzeichen des Transporters zumindest polizeibekannt ist, ein Sprecher konnte aber nicht sagen, in welchem Zusammenhang.

„Wir haben wirklich gedacht, weil es sich um drei Männer handelt und die Beschreibung zu den Tätern des Überfalls am Montag passen könnte, würde unserer Meldung mehr Aufmerksamkeit geschenkt“, sagt die Neustädterin. „Die Beamtin konnte sich selbst an etwas Ähnliches erinnern, das sie in Laderholz gesehen hatte.“

Kommissariatsleiterin Anja Beermann will den Vorfall intern aufarbeiten und noch einmal persönlich mit den beiden Neustädtern sprechen. „Das ist nicht gut gelaufen und darf auch nicht so sein“, sagt sie auf Anfrage der Neustädter Zeitung. „Es ist ganz wichtig, dass die Bürger nicht das Gefühl haben, wir kümmern uns nicht. Das lag auch nicht in der Absicht des Kollegen am Telefon“, sagt Neustadts Polizeichefin und ist überzeugt, dass meist gute Arbeit geleistet wird. „So ein Fall kann dann aber viel wieder kaputt machen“, meint Beermann.

Ihre Beamten achten auf Streifen mittlerweile gezielt auf das Fahrzeug oder die Männer, bisher aber ohne Ergebnis.

