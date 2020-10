Mut, zur Baulücke zu stehen: Stadt wirbt bei Eigentümern um Eintrag ins Kataster

1237 Grundstücke im Stadtgebiet, bei 725 liegen keine Informationen vor

Die Leiterin des Fachdienstes Stadtplanung, Meike Kull, zeigt am Plan eine Lücke ohne Verkaufsbereitschaft. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Auf einer Stadtkarte veranschaulicht Meike Kull, die Leiterin des Fachdienstes Stadtplanung, ein Problem, was ihrem Team schon länger Kopfschmerzen bereitet. Wenige rote und grüne Punkte werden von vielen gelben Punkten dominiert - diese markieren Baulücken, bei denen der Verwaltung keine Informationen zur Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer vorliegen.

Daher werden Letztere nun gebeten, sich in ein Baulückenkataster einzutragen und den Status der Grundstücke klar mitzuteilen - auch eine nicht öffentliche Information ist möglich, dafür gibt es eine Variation des Kataster, die nur für die Verwaltung einsehbar ist. „Uns geht es natürlich darum, den Flächenverbrauch nicht in die äußere Peripherie zu treiben“, erklärt Bürgermeister Dominic Herbst die Vorgehensweise. „Die Alternative ist die Siedlungen zu strecken und die Natur zu zerstören. Wir arbeiten nach dem Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung.“ Die technische Infrastruktur sei bei Baulücken schon vorhanden erklärt die Fachdienstleiterin Stadtplanung, Meike Kull. Es gäbe viele Qualitäten gegenüber neuen Baugebieten wie kurzen Wegen. Auch könnte die Stadt auf aufwendige und kostenintensive Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen verzichten. „Somit leistet die Innenentwicklung sowohl aus sozialer Sicht sowie aus ökologischer Sicht einen wesentlichen beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung“, heißt es in einem neuen Flyer, der Eigentümer zu dem seit einigen Jahren aufgestellte, öffentliche Online-Kataster zu führen. Auch nicht verkaufsbereite Grundstücksbesitzer sollen so dazu bewegt werden, ihre Entscheidung nocheinmal zu überdenken.

Die zu bewältigende Aufgabe ist durch den Aufruf zur freiwilligen Eintragung nur schwer vorstellbar zu bewältigen - im Stadtgebiet gibt es 1237 Baulücken, bei 725 von ihnen liegen der Stadt noch keine Informationen vor. Alle Interessenten müssen in den Fällen selbst tätig werden und von sich aus die Eigentümer ansprechen - ein mühseliges und oft zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. „Letztendlich laufen die bei uns nur alle auf“, berichtet Herbst. „Ich wurde in meiner Amtszeit sogar vier, fünf mal persönlich auf Baulücken angesprochen.“ Neben dem Eintrag ins Kataster können auch Kontaktdaten öffentlich gemacht werden, womit ein direkter Austausch mit potentiellen Käufern problemlos möglich wäre.

Das Baulückenkataster ist ursprünglich eine Maßnahme aus dem Aktionsprogramm Klimaschutz und Siedlungsentwicklung (AKS), um die Innenstadtentwicklung zu stärken. Geholfen hat es bisher weniger, viele gelbe Punkt, die einen ungeklärten Status markieren, deuten darauf hin. Selbst bei geklärter Verfügbarkeit stehen nur zwei Prozent der Grundstücke zum Verkauf

Herbst erklärt sich das mit Bauland, das für den Nachwuchs „reserviert“ wird, gerade bei Grundstücken in zweiter Reihe könne dies oft der Fall sein. Doch auch als Wertanlage werden Grundstücke immer häufiger genutzt. „Wir wollen nicht, dass Leute mit Privatgrundstücken spekulieren“, ist die klare Einstellung des Bürgermeisters dazu.

Dank einer Bauverpflichtung in Neubaugebieten ist das Problem kein Thema für zukünftige Erschließungen mehr, die gerade in den Dörfern auf hohe Nachfrage stoßen. Die Situation bei den Baulücken sieht vor allem außerhalb der Kernstadt sehr unterschiedlich aus. In Ortschaften wie Hagen ist die Verkaufsbereitschaft schon umfassend geklärt, weil Ortsbürgermeister und Ortsräte selbst nachgefragt haben. Andernorts ist die Lage noch vollkommen undurchsichtig, etwa gibt es in Niedernstöcken noch einige gelbe Punkte. Die Stadtteile aus der Verwaltung anzuschreiben sei aber ein sehr müßiges Unterfangen, berichtet die Fachdienstleiterin Stadtplanung, die Rückläufe nur mäßig.

Im Falle von Baubestätigungen seien Briefe ebenfalls nur eine komplizierte Lösung, erwidert Kull auf eine Idee vom Bürgermeister. Die Stadt hat durch die abgeschaffte Pflicht zur Baufertigstellungsanzeige nach der ausgestellten Baugenehmigung nämlich keine Übersicht mehr über den Status der Grundstücke. Diese bleiben im Kataster somit auch trotz teilweise bereits fertiggestellte Bauten ungewiss.

Eigentümer sollen keine Scheu davor zeigen, sich im Kataster unter www.neustadt-a-rbge.de/bauluecken einzutragen, so Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Die Informationen könnten auch im Nachhinein noch geändert werden, es handele sich um ein „lebendes System“.

