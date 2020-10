Karin blitzt seit heute in der Lindenstraße

30 Stundenkilometer sind erlaubt

Seit heute an der Lindenstraße aktiv: Der städtische Blitzeranhänger "Karin". Foto: Seitz

Neustadt (os). Einen Platz zu finden war nicht ganz einfach, seit dem heutigen Mittwochvormittag steht der städtische Blitzeranhänger aber am vorgesehenen Standort an der Lindenstraße. Dort wird knapp eine Woche lang die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern kontrolliert. Der Standort ist erstmals Kontrollstelle.

In der vergangenen Woche gab es ebenfalls eine Premiere: An der Ortsdurchfahrt Mardorf (Landesstraße 360) wurden an sechs Tagen insgesamt 205 Verstöße registriert.

