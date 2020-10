Lautsprecherlesung begeistert die Bordenauer zum 20. Jubiläum

Bordenau (fd). Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Die Macher von „Bordenau - Unser Dorf liest“ brachten die Einwohner des rührigen Ortes an fünf Haltepunkten zusammen, um mit Geschichten und Gedichten aus dem reichhaltigen Repertoire der vergangenen 20 Jahre zu begeistern. Für wirklich Jeden war etwas literarisch oder gar musikalisch Wertvolles dabei, sogar die Fußballbegeisterten wurden ab und an mit Bundesligazwischenständen versorgt. „Es war uns sehr wichtig, folgendes zu kombinieren: Einen poetischen Text aus 20 Jahren „Unser Dorf liest“, etwas zum 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit, besonders Zitate aus dem Grundgesetz und zu den Menschenpflichten, schöne Herbstgedichte und auch Heiter-Besinnliches zu Corona“, führte Martin Drebs, Initiator von Bordenau liest, aus.

Zum Auftakt der aufgeräumten Veranstaltung erschienen eine Menge junger Menschen, weil Anton Drebs das Thema Zeit in Form eines Raps kritisch beleuchtete. „Nichts Besseres weiß ich an Sonn- und Feiertagen, als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei“, am Dorfteich stieg man mit Goethes Faust in die schwierige Materie ein, um für einen Samstag passend zu Heinz Erhardt umzuschwenken: Vierundzwanzig Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel, und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel“. Mit Tucholsky´s „Das Mitglied“ wurde passend auf die Situation der Vereine eingegangen, mit Heinrich Heines Bericht von der Cholera in Paris aus dem Jahr 1832 schlug man den Bogen in die augenblicklich schwierige Zeit rund um den pandemischen Alltag. „Man hatte jener Pestilenz umso sorgloser entgegengesehen, da aus London die Nachricht angelangt war, dass sie verhältnismäßig nur wenige dahinrafft. Es schien anfänglich sogar darauf abgesehen zu sein die Cholera zu verhöhnen“, Parallelen zum heutigen Verhalten könnten hergestellt werden. Viele Gedanken, die in diesen Tagen in unseren Köpfen schlummern, wurden an den weiteren Stationen aufgenommen und interessant verarbeitet. Zu besonderer Erheiterung führte ein Text von Stefan Kuzmany, hier ging es um einen Lehrer, der nach dem Lockdown nicht so recht mit den Maßnahmen klarkommt: „Lena, lässt du die Maske bitte auf? Sag mal Hannes, was steht denn da auf deiner Maske? Die nimmst du sofort ab, ähm, oder doch nicht“. Das Ende der ausgewöhnlichen literarischen Reise setzten Rainer Maria Rilke und Wilhelm Busch, der mit seinem Gedicht „Herbst“ den Nagel auf den Punkt brachte: „Der schöne Sommer ging von hinnen, der Herbst, der reiche zog ins Land“.

