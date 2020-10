Grabenrutscher geht glimpflich aus

Averhoy (os). Mit leichten Verletzungen am Bein ist eine Autofahrerin am heutigen Dienstagvormittag bei einem Unfall davon gekommen. Zwischen Averhoy und Metel kam ihr Golf kurz hinter dem Ortsausgang nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Dort prallte das Fahrzeug leicht gegen einen Straßenbaum.

Die Feuerwehr Basse/Averhoy musste nur die Batterie abklemmen, das Unfallopfer konnte allein aussteigen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen der Fahrerin.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. Das Auto musste abgeschleppt werden.

