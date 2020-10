Unbekannte überfallen ehemaligen Juwelier zuhause

Drei Täter erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

In einem Reihenhaus an der Schubertstraße wurde ein 68-Jähriger überfallen und beraubt.

Neustadt (os). Als es um 8.45 Uhr an seiner Haustür in der Schubertstraße klingelte, öffnete ein 68-jähriger ehemalige Juwelier am heutigen Montag arglos die Haustür. Zwei maskierte Männer überrumpelten ihn und drängten ihn weiter ins Haus, ein dritter Täter folgte. Zwei der Männer durchsuchten das Reihenhaus, fanden Bargeld und flüchteten wenig später in unbekannte Richtung. Ob sie dabei ein oder mehrere Fahrzeuge nutzten oder sich zu Fuß entfernten, ist bisher unklar. Der ehemalige Juwelier blieb bei dem Überfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Überfallene konnte die Täter nur vage beschreiben. Alle sollen etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein. Sie sprachen Deutsch mit Akzent, den das Opfer aber nicht zuordnen konnte. Zwei Räuber waren laut seiner Beschreibung schlank, einer kräftig. Die beiden schlankeren Männer trugen schwarze Kleidung, unter anderem Cargo-Hosen. Der kräftigere Täter hatte nach Angaben des 68-Jährigen eine hellgraue Arbeitshose mit dunklen Applikationen an.

Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise, die der Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon 0511/109-5555 entgegen nimmt.

