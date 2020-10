Klespers Dreier bringt Sieg fast in letzter Sekunde

Neustadt (os). Keinen seiner zwölf Versuche aus dem Feld hatte Marc Klesper beim Auswärtsspiel gegen den ASC Göttingen im Korb unterbringen können, hatte alle acht Zähler direkt mit Zug zum Brett erzielt. Dann waren noch 14 Sekunden zu spielen, Klesper stand an der Dreierlinie in der Ecke als er den Pass von Dyon Doekhi bekam. Neustadts Nummer acht traf und verwandelte den Zwei-Punkte-Rückstand zum 72:71-Sieg über die Südniedersachsen, denen danach nichts zählbares mehr gelang.

Die Vorzeichen schienen ohne den verletzten Rishi Kakad nicht optimal, zum der ASC komplett auflaufen konnte. Die Shooters hatten Neuzugang Piet Kahl, der kurzfristig von den Uni-Baskets Paderborn kam, mit an Bord.

Obwohl Fabia Galiano mit zwei Dreiern gut loslegte, holte sich der Gastgeber mit 21:19 knapp das erste Viertel. Im zweiten Abschnitt wurde die Gäste-Verteidigung zunehmend stärker, vor allem US-Center Robert Hill glänzte mit zahlreichen seiner insgesamt 13 Rebounds. Ein zwischenzeitlicher 0:12-Lauf der Shooters, zu dem Moritz Beckmann seine kompletten sieben Punkte beisteuerte, brachten die TSV-Führung, die bis zum 32:40-Pausenstand hielt.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber deutlich besser ins Spiel und es gelang den Rückstand bis zur 25. Minute auf 43:45 zu verringern. Das junge Neustädter Team blieb allerdings ruhig und spielte seine Stärken erneut bis zum Ende aus und konnte die Führung durch einen 0:8-Zwischenspurt auf zehn Punkte ausbauen (43:53). Doch Göttingen ließ nicht nach und verkürzte aufgrund von Ballverlusten der Shooters auf 52:56.

Im Schlussabschnitt ging der ASC mit sechs Punkten in Folge erstmals seit der 14. Minute. Ab der 31. Spielminute wechselte die Führung fast bei jedem Angriff und beide Teams kämpften um jeden Ball. „Viele Freiwürfe auf beiden Seiten machten das Spiel sehr statisch und der Fluss war komplett raus“, kommentiert Shooters-Manager Jan Gebauer diese Phase. Als Göttingen 35 Sekunden vor dem Ende mit 71:68 in Führung ging, sah alles nach einem Sieg des ASC aus. Ein Foul an Galiano brachte den TSV an die Linie, doch nur einer der beiden Versuche landete im Korb zum 71:69. Neustadt entschied sich schnell zu foulen und danach den vielleicht letzten Angriff mit noch 20 Sekunden Spielzeit zu haben. ASC-Spieler Daniel Borchers verwarf beide Freiwürfe und Hill JR angelte sich den Rebound, um den Ball für den letzten Angriff an Dyon Doekhi zu geben, der dann Klesper bediente.

„Unser Team hat über die komplette Spielzeit großartig gekämpft und jeder Spieler hat seinen Anteil an diesem Sieg. Gefühlt hatten wir immer die Kontrolle über das Spiel, bis auf eine kurze Phase Ende des dritten Viertels. Alle haben die ganze Zeit an den Sieg geglaubt und am Ende zwar glücklich, aber verdient gewonnen“, so ein sehr zufriedener Trainer Lars Buss.

Es spielten: Fabio Galiano (18 Punkte), Robert Hill JR (17), Dyon Doekhi (13), Marc Klesper (11), Moritz Beckmann (7), Jan-Luca Köster (4), Nico Teichert (2), Michail Margaritis, Piet Kahl und Sven Hennig.

