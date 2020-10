Deutsche Glasfaser gibt in Neustadt auf

Zahlen zu gering - Erschließungsvorhaben vorzeitig abgebrochen

Neustadt (os). Einer der aktuell drei Anbieter, die um Glasfaser-Kunden im Neustädter Land buhlen, streicht vorzeitig die Segel. Die Deutsche Glasfaser (DG) gab ab heutigen Freitag bekannt, dass sie ihre Nachfragebündelung im Stadtgebiet vorzeitig beendet. Eigentlich sollten bis 12. Dezember Vertragsabschlüsse gesammelt werden und bei Erreichen einer 40 Prozent-Quote jeweils der Ausbau beginnen. Grund für den Rückzug ist laut einer Pressemitteilung die insgesamt zu geringe Nachfrage in den Projektgebieten. „Das bedauern wir sehr“, sagt Thomas Breer, Projektleiter von Deutsche Glasfaser.

Damit verbleiben nur noch die Ideenstadtwerke mit ihrer Glasfaser-Marke Rasannnt und der Liebenauer Anbieter Northern Access im Wettbewerb.

„Aufgrund des aktuell ungewöhnlich niedrigen Standes der Vertragsabschlüsse zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir die schwere Entscheidung getroffen, uns aus Neustadt und seinen Ortschaften zurückzuziehen“, sagt Breer. „Wir bedauern diesen Umstand sehr, zumal wir in der Stadt Bürgerinnen und Bürger zurücklassen, die während der ersten Wochen der Nachfragebündelung auf unser Engagement gesetzt haben“, so der Projektleiter weiter. Deutsche Glasfaser habe sich in Neustadt engagiert, um ein reines Glasfasernetz bis in die Häuser, Unternehmen, Schulen und Kindergärten privatwirtschaftlich auszubauen - "und damit ohne Ausbaukosten für Stadt und Kunden, ohne Einsatz von Steuergeldern", so die Mitteilung.

Da die Wirtschaftlichkeit aufgrund der zu geringen Nachfrage nicht mehr zu gewährleisten sei, werde das Projekt vorzeitig und vorläufig eingestellt. Bisher eingegangene Kundenaufträge "sind damit hinfällig und werden nicht von Deutsche Glasfaser angenommen". Mangels Vertragsabschluss entstünden dem Kunden keinerlei Verpflichtungen gegenüber DG. „Ob wir zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf starten, wollen wir nicht ausschließen und werden wir dann prüfen“, ergänzt Thomas Breer.

Auf Nachfrage der Neustädter Zeitung sagte DG-Sprecher Dennis Slobodian, die Ablehnende Haltung der Stadt zum Ausbau im sogenannten Trechning-Verfahren habe bei der jetzigen Entscheidung keine Rolle gespielt.

