Bauarbeiten für Sauna-Erweiterung haben begonnen

Am Balneon werden weitere 2 Millionen Euro investiert

Neustadt (os). Die Bagger rollen bereits, eine Baustraße ist fertig. Pflöcke im Boden lassen schon erkennen, wo genau hinter dem bestehenden Saunabereich am Balneon in etwa einem Jahr bis zu drei neue Saunen, ein Naturschwimmteich und ein Ruhehaus mit Massageräumen und Wasserbetten entstehen sollen.

Mit Vertretern aus Mitarbeitern, Aufsichtsrat und Architekten sowie Bürgermeister Dominic Herbst gab es am Donnerstag den symbolischen ersten Spatenstich. Rund zwei Millionen Euro investieren die Wirtschaftsbetriebe Neustadt als Betreiber des Balneon in die Erweiterung. "Wir sind froh, trotz erschwerter Bedingungen nun endlich starten zu können", sagte Geschäftsführer Dieter Lindauer. Trotz der Erweiterung sollen Ruhe und Entspannung weiter den Schwerpunkt bilden. Bisher rund 36.600 Sauna-Gäste und Besucherrekorde im Januar und Februar belegen nach Meinung der Balneon-Führung, dass das Konzept ankomme. Herbst sieht in der Erweiterung eine Steigerung der Attraktivität des Bades, das so zum "Aushängeschild für unsere Stadt in der gesamten Region" werde.

